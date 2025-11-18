Cử tri kiến nghị xây công viên cho công nhân

Sáng 18-11, Tổ đại biểu HĐND TPHCM - đơn vị số 27 đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Thuận Giao trước kỳ họp thứ 6.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, thành viên tổ công tác đã báo cáo cử tri một số vấn đề liên quan đến chăm lo cho người lao động; đặc biệt lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố vào dịp Tết Nguyên đán 2026 như mua vé máy bay, vé tàu...

Bà Nguyễn Kim Loan phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Từ kiến nghị của công đoàn cơ sở về các trường hợp công nhân khó khăn, dự kiến LĐLĐ thành phố sẽ tặng mỗi người 1 triệu đồng dịp tết.

Cử tri Vũ Đức Thọ đề xuất dành đất xây công viên

Phường Thuận Giao có hơn 130.000 người dân, trong đó, khoảng 100.000 người tạm trú, phần lớn là công nhân, vì vậy việc tạo không gian sinh hoạt cho người dân được cử tri quan tâm.

Cử tri Vũ Đức Thọ (khu phố Bình Quới A) kiến nghị địa phương nên rà soát quỹ đất công, quy hoạch xây dựng công viên, tạo sân chơi cho người dân.

Chủ tịch UBND phường Thuận Giao giải đáp kiến nghị của cử tri

Giải đáp kiến nghị trên, bà Võ Huỳnh Ngọc Thủy, Chủ tịch UBND phường Thuận Giao cho biết, trong kế hoạch đầu tư công trên địa bàn phường giai đoạn 2026-2030 có hạng mục xây công viên ở một số khu đất công.

Kế hoạch này đã được lãnh đạo thành phố phê duyệt và sẽ sớm thực hiện để đáp ứng nhu cầu về không gian sinh hoạt công cộng của người dân.

VĂN CHÂU