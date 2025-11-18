Chuyên trang "Sức sống cơ sở": Cầu nối "băng thông" rộng từ cơ sở đến thành phố

“Sức sống cơ sở” không chỉ đưa thông tin mà còn đồng hành và lan tỏa những giá trị tích cực. Mỗi tin tức, bài viết, hình ảnh, phóng sự sẽ là một mảnh ghép của bức tranh tổng thể về thành phố. Không đâu khác, mà chính sức sống từ 168 phường, xã, đặc khu - nơi có những con người đang ngày ngày kiến tạo những giá trị tốt đẹp - sẽ làm nên sức bật cho thành phố.

Ngôi nhà chung của tiếng nói địa phương

Chiều 18-11, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) tổ chức lễ ra mắt trang chuyên đề Sức sống cơ sở. Dự lễ ra mắt có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; cùng lãnh đạo một số phường, xã trên địa bàn TPHCM.

Các đại biểu dự lễ ra mắt trang chuyên đề "Sức sống cơ sở". Ảnh: VIỆT DŨNG

Về phía Báo SGGP, dự lễ có đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP cùng các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo SGGP.

Lễ ra mắt đã diễn ra trong không khí ấm cúng. Chia sẻ về ý tưởng để thực hiện trang chuyên đề, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn cho biết, trong giai đoạn chuyển đổi, Báo SGGP mong muốn giữ cách làm báo giản dị, bền bỉ, lấy cơ sở làm điểm tựa. “Sức sống cơ sở” vì vậy không phải là một chuyên mục mang tính hình thức, mà là nỗ lực nhỏ bé của tòa soạn trong việc gắn kết đội ngũ sau sáp nhập, khơi dậy tinh thần hướng về cơ sở, góp phần tạo sự hòa quyện giữa ba tập thể làm báo trước đây, để cùng nhau bắt đầu một chặng đường mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt trang chuyên đề "Sức sống cơ sở". Ảnh MẠNH THẮNG

“Sức sống cơ sở” không chỉ đưa tin bài mà còn là đồng hành và lan tỏa. Mỗi tin tức, mỗi bài viết, mỗi hình ảnh, mỗi phóng sự sẽ là một mảnh ghép của bức tranh tổng thể về thành phố, được ghép lại từ 168 phường, xã, đặc khu - nơi có những con người bình dị đang ngày ngày kiến tạo nên những giá trị tốt đẹp. Ở đó, cán bộ cơ sở tận tụy, đoàn viên thanh niên xung kích, người dân nghĩa tình, doanh nghiệp đồng hành... Chúng tôi mong muốn qua chuyên mục này, mỗi người dân có thể thấy mình trong thành phố, và thành phố cũng có thể thấy mình trong từng người dân ở cơ sở”, đồng chí Nguyễn Khắc Văn bày tỏ.

Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn chia sẻ mong muốn giữ cách làm báo giản dị, bền bỉ, lấy cơ sở làm điểm tựa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Khắc Văn gửi gắm kỳ vọng 168 phường, xã, đặc khu của TPHCM, hãy xem chuyên mục “Sức sống cơ sở” là ngôi nhà chung của tiếng nói địa phương - nơi mọi mô hình mới, ý tưởng hay, sáng kiến phục vụ cộng đồng đều có thể được chia sẻ, nhân rộng và lan tỏa. Đồng thời mong mỗi cán bộ cơ sở, mỗi đoàn thể, mỗi tổ nhân dân trở thành một “cộng tác viên tự nhiên” - cùng viết nên câu chuyện của địa phương mình, để mỗi phường, xã không chỉ có “sức sống” trong quản lý, điều hành, mà còn có “sức sống” trong truyền thông và lan tỏa giá trị tốt đẹp.

Đồng chí Dương Anh Đức, đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi cùng lãnh đạo Ban Biên tập Báo SGGP thực hiện nghi thức ra mắt trang chuyên đề "Sức sống cơ sở". Ảnh: VIỆT DŨNG

Cầu nối từ cơ sở đến thành phố

Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đánh giá cao Báo SGGP đã chọn cơ sở làm trung tâm của trang chuyên đề. Đồng chí nhấn mạnh, điều này phù hợp với chủ trương của Trung ương về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - trong đó cấp cơ sở là cấp gần dân nhất, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phục vụ người dân hằng ngày.

Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí kỳ vọng “Sức sống cơ sở” sẽ thực sự trở thành “ngôi nhà chung của tiếng nói địa phương”, là nơi cán bộ, đảng viên và người dân tại các phường, xã, đặc khu có thể tham gia phản ánh kịp thời những vấn đề đang diễn ra tại địa bàn. “Nếu thiếu sự tham gia của những con người ở cơ sở thì trang chuyên đề sẽ mất đi sức sống”, đồng chí gửi gắm.

Các đại biểu dự lễ ra mắt trang chuyên đề "Sức sống cơ sở". Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Dương Anh Đức đề nghị Báo SGGP phát huy vai trò cầu nối hai chiều – với “băng thông” rộng, truyền tải thông tin nhanh, chính xác, đầy đủ. Qua đó, hệ thống chính quyền cấp thành phố có thể nắm chắc tình hình từ cơ sở, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, khắc phục hạn chế trong công tác quản lý, nhằm phục vụ người dân tốt hơn.

Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, chuyên trang còn được kỳ vọng tạo động lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Theo đồng chí, mỗi bài viết, mỗi phản ánh chân thực từ cơ sở sẽ góp phần giúp cán bộ phường - xã giảm bớt áp lực, tăng thêm niềm tin rằng nỗ lực của mình được ghi nhận, được xã hội đồng hành.

Báo SGGP và đại diện một số phường, xã ký kết hợp tác tuyên truyền. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí cũng đề nghị “Sức sống cơ sở” tiếp tục lan tỏa những mô hình hay, việc làm tốt, những tấm lòng nghĩa tình hướng về cộng đồng - những giá trị làm nên bản sắc của Thành phố mang tên Bác. Với uy tín của Báo Đảng địa phương, đồng chí tin tưởng chuyên trang sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ, có sức sống mãnh liệt, đóng góp thiết thực vào việc củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội và thúc đẩy sự phát triển bền vững của TPHCM.

Các đại biểu dự lễ ra mắt trang chuyên đề "Sức sống cơ sở". Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu dự lễ ra mắt trang chuyên đề "Sức sống cơ sở". Ảnh: VIỆT DŨNG

“Sức sống cơ sở” được định vị là kênh báo chí chính thống, gần gũi, có nhiệm vụ đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân dưới góc nhìn của những người làm báo. Thông qua những câu chuyện đời thường, những mô hình hay và cách làm sáng tạo từ cơ sở, trang chuyên đề cũng là diễn đàn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đây cũng là nơi ghi nhận nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn thể; đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và nghĩa tình – những giá trị đặc trưng của Thành phố mang tên Bác. Trang chuyên đề “Sức sống cơ sở” được xây dựng với nhiều chuyên mục phong phú, bám sát thực tiễn đời sống: Chuyển động xã phường; Đô thị - Môi trường; Kiến thức cộng đồng; Văn hóa phố phường; Mái ấm gia đình; Công dân số; Trong nhà ngoài phố; Tôi có thấy. Hình thức thể hiện chuyên trang rất đa dạng, từ các bản tin nhanh, ghi nhận, phản ánh, phỏng vấn đến các phóng sự, chuyên đề. Đặc biệt, đây sẽ là nơi đăng tải các ảnh, clip, infographic, longform đi sâu phân tích các mô hình, sáng kiến hay các chuyển động nổi bật tại cơ sở. Sự ra mắt của trang chuyên đề “Sức sống cơ sở” đánh dấu bước phát triển mới của Báo Sài Gòn Giải Phóng trong nhiệm vụ đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố. Hoạt động này góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đô thị đặc biệt.

THU HƯỜNG - MẠNH THẮNG