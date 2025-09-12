Kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt "Những địa điểm ghi dấu phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh (1930 - 1931)" cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Tối 12-9, tại Bảo tàng Xô Viết - Nghệ Tĩnh, tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh (1930 - 2025) và đón Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt "Những địa điểm ghi dấu phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh".

Tới dự lễ có các đồng chí: Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, Quân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An, cùng đông đảo quần chúng nhân dân.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Nghệ An xưa thuộc nước Việt Thường, qua những thăng trầm, vùng đất này đã mang nhiều tên gọi khác nhau như: Hoài Hoan, Cửu Chân, Cửu Đức, Nhật Nam, Hoan Châu. Đến năm 1030, vua Lý Thái Tông đã quyết định đổi tên Hoan Châu thành châu Nghệ An.

Trải qua gần 10 thế kỷ dưới danh xưng Nghệ An, mảnh đất này đã chứng kiến và tham gia vào mọi bước chuyển mình của dân tộc. Là vùng đất "phên dậu", "trọng trấn" của quốc gia, Nghệ An có tầm quan trọng chiến lược về chính trị và quân sự, là “then khóa của các triều đại”, "tiến có thế công, lui có thế thủ", nên nhiều triều đại xưa thường dựa vào vùng đất này để chống giặc, giữ nước và dựng nên đại nghiệp.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, những con người kiên trung, bất khuất của mảnh đất này đã làm nên một Xô Viết - Nghệ Tĩnh lừng lẫy và là hậu phương vững chắc, không tiếc máu xương chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đọc diễn văn tại buổi lễ

Từ trong gian khó, mạch nguồn yêu nước và ý chí quật cường đã thấm sâu vào huyết quản của mỗi người dân, tạo nên một "chất Nghệ" riêng có: Cần cù, kiên cường, bất khuất, thủy chung, nghĩa tình.

Chính mảnh đất này đã sản sinh và nuôi dưỡng những bậc hiền tài, những anh hùng dân tộc làm rạng danh non sông đất nước.

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ

Vào những năm 1930 - 1931, khi cả dân tộc sống trong “đêm trường nô lệ” dưới ách thực dân, phong kiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tầng lớp công - nông Nghệ Tĩnh đã “đứng đầu dậy trước” thổi bùng ý chí và lòng yêu nước thành một ngọn lửa cách mạng rực sáng, đi vào lịch sử dân tộc với tên gọi “Xô Viết - Nghệ Tĩnh”.

Dù chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, nhưng phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh là một biểu tượng bất tử của chủ nghĩa Anh hùng Cách mạng, là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của khối đại đoàn kết công - nông dưới sự lãnh đạo của Đảng. Xô viết - Nghệ Tĩnh chính là cuộc tổng diễn tập đầu tiên, là bản anh hùng ca dạo đầu cho thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Để ghi nhận, tôn vinh và phát huy giá trị truyền thống, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt “Những địa điểm ghi dấu phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh (1930 - 1931)” với 9 điểm di tích thành phần tiêu biểu, gồm: Ngã ba Bến Thủy, Đình Võ Liệt, Nơi giặc Pháp tàn sát cuộc đấu tranh ngày 12-9-1930, Mộ các liệt sĩ Xô Viết - Nghệ Tĩnh hy sinh ngày 7-11-1930, Nơi xử bắn 72 chiến sĩ Xô Viết - Nghệ Tĩnh, Đình Tám Mái, Đình Trung, Đình Lương Sơn, Cơ sở cách mạng thời kỳ Xô Viết - Nghệ Tĩnh năm 1931 (nhà cụ Vi Văn Khang).

DUY CƯỜNG