Siết chặt quy trình, đảm bảo dân chủ trong lấy ý kiến cử tri nơi cư trú

Chiều 3-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn “Tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử là khâu then chốt nhằm rà soát, đối chiếu các tiêu chuẩn và đánh giá sự tín nhiệm của người dân đối với những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM dự hội nghị

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu các cấp ủy Đảng và Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, đặc khu tuyệt đối tuân thủ quy trình, quy định pháp luật, đặc biệt là Hướng dẫn 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

"Việc thực hiện đúng quy trình là yêu cầu bắt buộc. Chúng ta không có cơ hội làm lại nếu xảy ra sai sót dẫn đến khiếu kiện hoặc đưa vào danh sách những cá nhân không đủ tiêu chuẩn", đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết lưu ý.

Cùng với đó, đảm bảo tính thực chất, dân chủ và khách quan; phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân trong việc nhận xét, đánh giá về nhân thân, đạo đức và chấp hành pháp luật của ứng cử viên ngay tại nơi sinh sống.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh, sự tín nhiệm của cử tri phải là thước đo chính xác để sàng lọc, đảm bảo những người vào danh sách hiệp thương lần thứ 3 là những cá nhân tiêu biểu, đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn và sự tín nhiệm.

Quang cảnh hội nghị

Một trong những nhiệm vụ then chốt được đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh là xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, đa chiều giữa các cấp.

Trong đó, cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, đặc khu cần chủ động kết nối, chia sẻ thông tin với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Ủy ban Bầu cử Thành phố.

Việc phối hợp phải đảm bảo tính thời sự, giúp tiếp nhận đầy đủ dữ liệu để xử lý đúng, nhanh các vấn đề về nhân thân và tiêu chuẩn ứng cử viên.

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu các đơn vị phải bám sát tiến độ, đặc biệt các khu vực tổ chức bầu cử sớm nhằm đảm bảo thời gian quy định.

Ngoài ra, các trường hợp nộp hồ sơ ứng cử phải có mặt đầy đủ tại hội nghị lấy ý kiến cử tri, để trực tiếp lắng nghe và giải trình các vấn đề quan tâm, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm trước nhân dân.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn hướng dẫn tổ chức “Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031”.

Các đại biểu cũng nêu ý kiến và đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giải đáp thắc mắc khi tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị

Trước đó, tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã thống nhất 100% thỏa thuận danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH khóa XVI gồm 60 người; danh sách sơ bộ người ứng cử ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 221 người (có 1 người rút).

THU HƯỜNG