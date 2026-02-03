Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự TPHCM tổ chức lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Nam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Chiều 3-2, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự TPHCM tổ chức lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Trung tướng Nguyễn Văn Nam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Thực hiện: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, dự và trao Huy hiệu Đảng.

Cùng dự có các đồng chí: Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Trung tướng Nguyễn Văn Nam. Ảnh: VĂN MINH

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gắn Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng lên ngực áo và tặng hoa chúc mừng Trung tướng Nguyễn Văn Nam.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7 tặng hoa chúc mừng Trung tướng Nguyễn Văn Nam. Ảnh: VĂN MINH

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc điểm lại quá trình công tác và những đóng góp của Trung tướng Nguyễn Văn Nam trên nhiều cương vị khác nhau. Trong đó, có những đóng góp cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh thành phố và TPHCM, nhất là trong thời điểm TPHCM phòng chống dịch Covid-19.

Trong quá trình công tác, Trung tướng Nguyễn Văn Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, trong sự nghiệp của đồng chí đã thể hiện rất rõ tinh thần "đoàn kết hiệp đồng” ngay tại đơn vị, trong lực lượng vũ trang nhân dân, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân TPHCM; “đoàn kết hiệp đồng” với các địa phương bạn trên địa bàn Quân khu 7 và cả nước.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM tặng hoa chúc mừng. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận những đóng góp của Trung tướng Nguyễn Văn Nam trong việc thúc đẩy cơ chế phối hợp giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân TPHCM trong xây dựng thế trận lòng dân, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tổng thể nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh.

Đồng thời, đóng góp vào xây dựng, củng cố công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình quân dân, tạo nên sức mạnh bền vững của tiềm lực quốc phòng - an ninh trên địa bàn TPHCM.

"Trung tướng Nguyễn Văn Nam có quá trình đóng góp tận tâm, tận lực, tận sức, tận hiến”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu chúc mừng Trung tướng Nguyễn Văn Nam. Ảnh: VĂN MINH

Thay mặt Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Trung tướng Nguyễn Văn Nam vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và công tác đối ngoại của TPHCM.

