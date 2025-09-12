Dâng hương tưởng niệm 95 năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh

Ngày 12-9, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (12-9-1930 – 12-9-2025), đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm và Tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đặt vòng hoa tại Tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tham dự lễ tưởng niệm còn có đại diện các sở, ban, ngành và lãnh đạo các địa phương: Can Lộc, Tùng Lộc, Đồng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh, Trường Lưu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Trong không khí trang nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng cùng các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu làm lễ dâng hương tại Nhà tưởng niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền nhân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh nguyện tiếp tục phát huy tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh, giữ vững bản lĩnh cách mạng, trung thành với con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh

Cách đây tròn 95 năm, cao trào cách mạng 1930-1931 tại Hà Tĩnh khởi đầu bằng cuộc biểu tình ngày 1-8-1930 của nhân dân huyện Can Lộc (trước đây). Phong trào nhanh chóng lan rộng khắp 8 phủ, huyện và tỉnh lỵ, dẫn đến sự ra đời của chính quyền Xô Viết tại nhiều địa phương. Tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh Tại ngã ba Nghèn, ngày 12-9-1930, nhân dân Can Lộc và các vùng lân cận đã nổi dậy đấu tranh đòi giải phóng dân tộc, đồng thời tổ chức mít tinh tưởng niệm Quảng Châu Công xã. Dù bị đàn áp dã man, nhiều đồng chí, đồng bào vẫn kiên cường chiến đấu, ngã xuống vì lý tưởng cao đẹp. Cuộc nổi dậy tại Can Lộc là một trong những điểm son tiêu biểu, góp phần làm nên cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh – đỉnh cao của phong trào cách mạng trong những năm 1930-1931, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.

DƯƠNG QUANG