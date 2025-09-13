Ký ức về mùa hè đỏ lửa tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Ngày 13-9, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam tổ chức tọa đàm “Hồi ức Quảng Trị - Ký ức người trong cuộc” và giới thiệu cuốn sách " Hồi ức Quảng Trị" .

Các độc giả trẻ xin chữ ký cựu chiến binh Đào Chí Thành - nhân vật chính trong cuốn sách "Hồi ức Quảng Trị"

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chia sẻ, dư âm của bộ phim Mưa đỏ đã khơi dậy sự quan tâm của độc giả, thôi thúc đơn vị tái bản lần thứ ba cuốn Hồi ức Quảng Trị.

“Chúng tôi mong muốn đưa bạn đọc tiếp cận sâu sắc hơn với những ký ức lịch sử quý giá, những ký ức không thể bị lãng quên về một thời đau thương nhưng oanh liệt”, ông Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh.

Tại buổi tọa đàm, cựu chiến binh Đào Chí Thành, nhân vật chính trong cuốn sách cùng nhiều đồng đội đã chia sẻ hành trình “từ giảng đường ra chiến trường”, ký ức những đêm vượt sông Thạch Hãn, những trang nhật ký viết vội giữa bom đạn và khát vọng trở lại giảng đường sau hòa bình. Các câu chuyện mộc mạc nhưng chân thật ấy giúp người nghe cảm nhận rõ hơn sự hy sinh của một thế hệ thanh xuân, sẵn sàng dâng hiến cho độc lập, thống nhất đất nước.

Tọa đàm “Hồi ức Quảng Trị - Ký ức người trong cuộc”

Những trang sách Hồi ức Quảng Trị đưa bạn đọc trở về với lớp thanh niên giàu hoài bão, gác lại ước mơ riêng để hiến dâng tuổi trẻ cho lý tưởng cách mạng. Qua từng câu chữ, người đọc không chỉ thấy rõ sự khốc liệt, đau thương, nghiệt ngã của chiến tranh, mà còn hiểu vì sao quân dân ta có thể giành chiến thắng trong cuộc đối đầu không cân sức với đế quốc Mỹ. Quan trọng hơn, cuốn sách nhắc nhớ giá trị thiêng liêng của hòa bình, một nền hòa bình phải đánh đổi bằng máu xương của bao thế hệ.

Buổi giao lưu thu hút đông đảo độc giả, đặc biệt là sinh viên, tạo nên không khí xúc động. Với họ, đây không chỉ là hồi ức lịch sử, mà còn là bài học về lòng yêu nước, khát vọng sống trong hòa bình và trách nhiệm giữ gìn độc lập, tự do hôm nay. Hồi ức Quảng Trị hiện được phát hành cả bản in và bản điện tử trên sachquocgia.vn, trở thành tư liệu quý khơi dậy niềm tự hào và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

MAI AN