"Mưa đỏ" là phim Việt đầu tiên vượt mốc 600 tỷ đồng

Tính đến 15 giờ ngày 11-9, theo chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam (có sai số nhất định), "Mưa đỏ" đã vượt qua cột mốc doanh thu 600 tỷ đồng và trở thành phim Việt đầu tiên lập thành tích ấn tượng này.

Cụ thể, doanh số ghi nhận đến 15 giờ 10 phút của Mưa đỏ là 600,640,297,071 đồng. Cột mốc doanh thu này được xác lập sau hơn 3 tuần.

Doanh số ấn tượng của Mưa đỏ tính đến chiều 11-9. Nguồn: Box Office Vietnam

Riêng trong ngày 11-9, phim vẫn đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé theo ngày với doanh thu đạt hơn 6 tỷ đồng, cùng 75.083 vé đã bán ra và 4.121 suất chiếu.

Mưa đỏ cũng bỏ xa các phim còn lại trên bảng xếp hạng như Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành, Cô dâu ma.

Tác phẩm điện ảnh Việt khởi chiếu sớm từ ngày 11-9 Khế ước bán dâu hiện cũng chỉ tạm đứng vị trí số 3 trên bảng xếp hạng doanh thu ngày.

Trước đó, theo thống kê của của Box Office Vietnam, tính đến hết ngày 7-9, tức là tuần khởi chiếu thứ 3 phim đã vượt qua mốc hơn 6 triệu vé bán ra. Phim cũng duy trì vị trí đầu bảng trong 3 tuần liên tiếp.

Đoàn phim vừa kết thúc hành trình cinetour tại TPHCM. Ảnh: Fanpage phim Mưa đỏ

Hôm 7-9, trên trang cá nhân, đạo diễn Đặng Thái Huyền không quên gửi lời cảm ơn đến hàng triệu lượt khán giả đã đến rạp để xem, ủng hộ Mưa đỏ. "Chúng tôi mang khát vọng kể lại câu chuyện của cha anh bằng tất cả sự chân thành của người nghệ sĩ, nhưng chính khán giả mới là người đã hoàn tất câu chuyện ấy, đã tiếp thêm cho Mưa đỏ một linh hồn sống động, để bộ phim không chỉ nằm trong khuôn hình, mà còn là một hành trình tuyệt đẹp và đáng nhớ", đạo diễn Đặng Thái Huyền viết trên trang cá nhân.

Mặc dù Mưa đỏ đang có dấu hiệu "hạ nhiệt" phòng vé nhưng nhiều chuyên gia trong ngành dự đoán phim vẫn đang hướng đến các mục tiêu phòng vé tiếp theo là con số 650 tỷ đồng, 700 tỷ đồng.

Trước mắt, trong tuần này, phim sẽ chịu sự cạnh tranh trực tiếp từ hai tác phẩm mới ra rạp và được chú ý là Khế ước bán dâu và The Conjuring: Last Rites (The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng)

Nếu Khế ước bán dâu vẫn còn là ẩn số vì phụ thuộc vào sự yêu thích của khán giả thì The Conjuring: Last Rites đã có ít nhiều kiểm chứng.

Tác phẩm vừa có doanh thu tuần mở màn tại thị trường Bắc Mỹ vô cùng ấn tượng với hơn 84 triệu USD. Đây là doanh số mở màn ấn tượng nhất của cả loạt phim này và đứng thứ 3 trong danh sách những phim kinh dị có doanh thu tuần mở màn cao nhất. Trước đó, nhiều chuyên gia phòng vé chỉ dự đoán phim đạt khoảng 50 triệu USD tuần mở màn. Phim hiện đạt tổng doanh thu toàn cầu lên đến con số hơn 226 triệu USD. Các phần phim trước đó nằm trong series này cũng khá được yêu thích tại thị trường Việt Nam.

HẢI DUY