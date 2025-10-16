Kỳ vọng Nghị quyết sớm thành hiện thực

Ngay sau bế mạc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bắt đầu được lan tỏa vào đời sống. Người dân quan tâm đến đại hội bày tỏ niềm tin trước mục tiêu phát triển nhanh - bền vững, chăm lo an sinh, nâng chất giáo dục - y tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; quyết tâm đưa nghị quyết vào từng công việc thường ngày.

Nền tảng vững chắc cho hạnh phúc của nhân dân

Tại điểm cầu Đặc khu Côn Đảo, ngay sau khi xem truyền hình trực tiếp phiên bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Anh Tài cùng các đảng viên hưu trí và nhiều đại biểu đã sôi nổi thảo luận về tinh thần, nội dung Nghị quyết. Không khí trao đổi sôi nổi, chân thành cho thấy Nghị quyết Đại hội nhanh chóng lan tỏa vào đời sống.

Cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên phường Bình Thạnh theo dõi đại hội qua truyền hình trực tiếp. Ảnh: MẠNH THẮNG

Là người đã có 45 năm sinh sống và công tác tại Côn Đảo, ông Tài bồi hồi nhớ lại quãng đời gắn bó với mảnh đất thiêng này. “Thời điểm đó, Côn Đảo chỉ có hơn 2.000 dân, giao thông đi lại hết sức khó khăn, chỉ có 2 con tàu cũ chở khách ra - vào đảo. Cơ sở hạ tầng gần như chưa có gì, đời sống người dân còn rất vất vả”. Trong không khí hân hoan chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I thành công, ông Tài xúc động chia sẻ niềm tin và kỳ vọng của mình: “Đại hội lần này mở ra hướng đi rõ ràng cho đặc khu, để Côn Đảo trở thành điểm đến xanh, thông minh, vừa phát triển du lịch vừa tôn vinh giá trị lịch sử linh thiêng”.

Ông Tài cũng tâm đắc nội dung xây dựng và phát triển toàn diện nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người TPHCM “chân - thiện - mỹ”, thấm nhuần truyền thống yêu nước và nhân văn. Theo ông, đó cũng chính là nền tảng bền vững để Đặc khu Côn Đảo phát triển hài hòa, nhân văn. “Người dân Côn Đảo hôm nay không chỉ tự hào là cư dân trên vùng đất thiêng, mà còn mang trong mình nét văn hóa nghĩa tình, năng động, sáng tạo của TPHCM. Tinh thần “TPHCM cùng cả nước, vì cả nước” đã bắt đầu lan tỏa đến tận nơi đây, dần đi vào cách nghĩ, cách làm, đời sống của mỗi người dân” ông Tài bày tỏ.

Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Lê Khánh Duệ, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Giáo, cho rằng, mô hình trung tâm hành chính công đã tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong cải cách hành chính, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Đây là cầu nối tin cậy, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch.

Theo ông Duệ, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới mà ông đặc biệt quan tâm đó là hoàn thành xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử trước năm 2030, hướng đến mô hình chính quyền số tiêu biểu, kiến tạo, minh bạch, hiệu quả, vừa xử lý tốt công tác điều hành, vừa dẫn dắt sự phát triển và đổi mới sáng tạo... “Tôi kỳ vọng với nền tảng đó, nhiệm kỳ 2025-2030, công tác cải cách hành chính của thành phố sẽ có bước phát triển vượt bậc, hiện đại hóa quản trị, nâng cao năng lực điều hành trên nền tảng công nghệ và dữ liệu số theo thời gian thực”, ông Duệ bày tỏ. Ông Duệ chia sẻ, khi hệ thống quản trị thông minh, hiện đại, đồng bộ và ứng dụng chuyển đổi số được triển khai sâu rộng, TPHCM sẽ sớm đạt được những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho hạnh phúc của nhân dân.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Với tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến, cộng đồng doanh nghiệp cũng kỳ vọng những chính sách đột phá từ Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Ông Nguyễn Tri Quang, Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, cho rằng, các chỉ tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2025-2030 đã thể hiện rõ quyết tâm của thành phố: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10%-11%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 14.000 - 15.000USD vào năm 2030, kinh tế số chiếm 30%-40% GRDP... Ông Quang nhấn mạnh, cần có lộ trình cụ thể để xây dựng TPHCM trở thành Trung tâm Tài chính thế giới, bởi tài chính là huyết mạch của nền kinh tế, có trung tâm tài chính mạnh thì mới giải quyết được bài toán vốn, tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Cùng với đó, ông Quang đề xuất thành phố cần sớm hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối các khu vực kinh tế, đặc biệt là giao thông đường sắt đô thị. Theo ông, “nếu tài chính là huyết mạch thì giao thông chính là xương sống của một siêu đô thị”. Khi bộ xương ấy vững chắc, TPHCM mới có thể phát huy trọn vẹn các thế mạnh về công nghiệp, tài chính, thương mại - dịch vụ, du lịch biển và logistics. Đặc biệt, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Nghị quyết đại hội là động lực để đội ngũ doanh nhân trẻ thêm động lực khởi nghiệp, cống hiến để làm đa dạng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Là người dân vùng ven, anh Nguyễn Tấn Phúc (phường Long Hương) cho rằng, Nghị quyết đại hội lần này đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đời sống người dân, lấy người dân làm trung tâm cho mọi chính sách, đặc biệt là tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Anh Phúc chia sẻ, sau hợp nhất, các chính sách an sinh xã hội đã có nhiều thay đổi tích cực, song đời sống và thu nhập của người dân, nhất là khu vực vùng ven, vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc Nghị quyết đặt trọng tâm vào nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội khiến lòng dân phấn khởi. Trong đó, các chỉ tiêu cụ thể được nêu rõ như: từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý theo vòng đời; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% vào năm 2026, hướng tới bao phủ toàn dân vào năm 2030; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 62% lực lượng lao động trong độ tuổi; phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố, tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học đạt ít nhất 24% trở lên….

Theo anh Phúc, những cam kết cụ thể này cho thấy sự quan tâm thực chất của Đảng bộ thành phố đến từng người dân, bất kể ở khu vực trung tâm hay vùng ven. Tuy nhiên, anh cho rằng, để Nghị quyết không nằm trên giấy mà đi bằng bước chân của triệu người dân thành phố, quan trọng là cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, để người dân sớm được thụ hưởng các dịch vụ thiết yếu.

THÁI PHƯƠNG - THU HOÀI - TRÚC GIANG - VĂN CHÂU