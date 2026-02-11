Phường Thới An khai mạc hội chợ và chợ hoa với 500 gian hàng

Tối 11-2, phường Thới An (TPHCM) khai mạc hội chợ xúc tiến thương mại, tiêu dùng, ẩm thực và chợ hoa Tết Bính Ngọ 2026. Hội chợ được tổ chức trên tuyến đường Lê Thị Riêng, đoạn từ đường Đỗ Mười đến đường Lê Quang Hòa, phường Thới An.

Lãnh đạo phường Thới An thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ

Phó Chủ tịch UBND phường Thới An Võ Thị Mộng Thu cho biết, chợ hoa tết có khoảng 400 vị trí kinh doanh hoa, cây cảnh và các hoạt động trải nghiệm văn hóa tết. Còn hội chợ xúc tiến thương mại, tiêu dùng và ẩm thực có khoảng 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, sản phẩm làng nghề truyền thống, gốm sứ, thủ công mỹ nghệ, nội thất, lương thực, thực phẩm chế biến… phục vụ nhu cầu mua sắm, trang trí tết của người dân.

Lãnh đạo phường Thới An trao thư cảm ơn đơn vị đồng hành

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện phát triển thương mại, dịch vụ năm 2026 của phường Thới An; xây dựng hình ảnh phường văn minh, thân thiện, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán.

Dịp này, lãnh đạo phường Thới An trao hoa và thư cảm ơn Công ty Thiên Hồng Phát đã đồng hành cùng phường trong thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân tham quan, mua sắm tại hội chợ

Tin liên quan 27 đảng viên phường Thới An nhận Huy hiệu Đảng đợt 3-2

NGÔ BÌNH