Phường Bến Cát mừng thọ 115 người cao tuổi dịp đầu xuân

Nhiều cụ còn là cầu nối gắn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở.

Ngày 11-2, phường Bến Cát tổ chức Lễ chúc thọ, mừng thọ 115 cụ tròn 70, 75, 80, 85 tuổi trên địa bàn phường. Đây là hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người cao tuổi, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với lớp người “Cây cao bóng cả”.

3.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát phát biểu tại buổi lễ mừng thọ cho các cụ cao niên

Tại buổi lễ, Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát trân trọng ghi nhận những đóng góp của các cụ cao niên của phường, nhiều cụ vẫn tích cực tham gia công tác xã hội. Hàng trăm hội viên Hội người cao tuổi là thành viên của các tổ hòa giải ở cơ sở, trực tiếp tham gia hòa giải mâu thuẫn ở khu dân cư, tuyên truyền vận động con cháu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Nhiều cụ còn là cầu nối gắn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở.

2.jpg
m2-374-7557.jpg
Lãnh đạo phường Bến Cát trao giấy mừng thọ 115 cụ trên 70 tuổi

Dịp này, lãnh đạo phường Bến Cát đã trao giấy mừng thọ và tặng mỗi cụ một phần quà để vui đón tết cổ truyền của dân tộc.

TÂM TRANG

