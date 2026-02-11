Tổ chức lễ mừng thọ 1.000 người cao tuổi

Chiều 11-2, trong không khí rộn ràng những ngày đầu xuân, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Thắng (TPHCM) phối hợp Hội Người cao tuổi phường tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ cho gần 1.000 cụ từ 70 đến 100 tuổi.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo phường, cấp ủy, ban điều hành, ban công tác Mặt trận 25 khu phố cùng đông đảo người thân các cụ. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo phường nhấn mạnh, mừng thọ là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, thể hiện đạo lý “Kính lão, trọng thọ”, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo phường Tam Thắng dự lễ mừng thọ các cụ cao tuổi trên địa bàn

Theo lãnh đạo phường Tam Thắng, thời gian qua, người cao tuổi trên địa bàn đã tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự, khuyến học – khuyến tài, bảo vệ môi trường. Nhiều cụ đảm nhiệm vai trò Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố, Trưởng ban công tác Mặt trận, là chỗ dựa tinh thần và tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Lãnh đạo phường Tam Thắng trao giấy mừng thọ và quà đến các cụ cao niên

Tại chương trình, các cụ được trao giấy mừng thọ và quà chúc thọ theo quy định. Không khí buổi lễ diễn ra trang trọng, ấm áp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Lãnh đạo phường khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.

NGUYỄN NAM