Lâm Đồng: Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 30-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ Huỳnh Văn Thương (sinh năm 1985, ngụ phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng).

Đây là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định truy nã đặc biệt từ ngày 12-1-2024, về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 5-2019, Thương tự giới thiệu có quen biết với nhiều cán bộ ngân hàng trên địa bàn tỉnh, thường đứng ra “giúp” những người vay vốn ngân hàng đến kỳ hạn không đủ tiền trả để làm thủ tục tất toán khoản vay. Lợi dụng thủ đoạn này, Thương vay tiền của nhiều người, rồi dùng tiền của người cho vay sau trả một phần gốc và lãi cho người đã cho vay trước.

Đối tượng Huỳnh Văn Thương

Đến tháng 6-2022, khi mất khả năng chi trả, Thương bỏ trốn khỏi địa phương, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,4 tỷ đồng của các bị hại.

Quá trình lẩn trốn, Thương di chuyển qua nhiều địa phương, dùng tên giả là “Phương” để che giấu lai lịch.

Tối 26-9, khi Thương rời căn nhà thuê ở xã Quảng Lập (tỉnh Lâm Đồng) thì các trinh sát áp sát, khống chế và bắt giữ.

NGUYỄN TIẾN