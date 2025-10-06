Pháp luật

Lâm Đồng: Bắt quả tang nhiều người đánh bạc trong rẫy

SGGPO

Chiều 6-10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết các lực lượng đã bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc với hình thức xóc tài xỉu bằng tiền tại khu vực rừng cao su thuộc thôn 3, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Thông tin ban đầu, sau một thời gian theo dõi, rạng sáng cùng ngày, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 15 người đang sát phạt, thu giữ trên chiếu bạc 7,9 triệu đồng, thu trên người các đối tượng và xung quanh chiếu bạc 263 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

đánh bạc.jpg
Chiếu bạc bị lực lượng chức năng vừa triệt phá trong rừng

Qua đấu tranh, bước đầu xác định tụ điểm do B.T.T (34 tuổi, trú xã Tánh Linh) cầm đầu, đứng ra tổ chức. Nhóm đối tượng này thường xuyên thay đổi địa điểm, chọn khu vực rừng cao su vắng người qua lại, hoạt động vào đêm khuya và bố trí nhiều lớp cảnh giới để tránh bị phát hiện.

đánh bạc 3.jpg
Tang vật các đối tượng sử dụng để đánh bạc

Mỗi lần tổ chức, các đối tượng chỉ cho người quen biết tham gia và liên lạc bằng điện thoại để hẹn địa điểm cụ thể nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN

