Lâm Đồng: Chìm tàu ở cửa cảng La Gi, thuyền viên 16 tuổi mất tích

Tàu cá bị chìm ngay tại cửa cảng La Gi (Lâm Đồng) khiến một người mất tích

Sáng 3-1, đại diện UBND phường Phước Hội (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, các lực lượng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm thuyền viên mất tích sau vụ chìm tàu cá tại cửa cảng La Gi.

Tàu cá BTh 85945 TS, công suất 220CV, dài 15m, với 4 lao động hành nghề lưới rê, gặp nạn tối 2-1 khi vừa vào cửa cảng sau chuyến biển. Sóng lớn đánh chìm tàu và đẩy phương tiện dạt vào kè chắn sóng. Ba thuyền viên kịp nhảy xuống nước, bơi vào bờ an toàn. Người mất tích là T.Đ.T. (sinh năm 2010, ngụ phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng).

Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực cửa cảng có gió mạnh cấp 6–7, sóng cao khoảng 1,5m. Chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng đã điều 10 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, phối hợp các lực lượng triển khai tìm kiếm. Đến sáng 3-1, công tác cứu hộ vẫn tiếp tục trong điều kiện thời tiết phức tạp.

TIẾN THẮNG