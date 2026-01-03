Xã hội

Lâm Đồng: Chìm tàu ở cửa cảng La Gi, thuyền viên 16 tuổi mất tích

SGGPO

Tàu cá công suất 220CV bị sóng lớn đánh chìm ngay cửa cảng La Gi, khiến một thuyền viên mất tích.

Tàu cá bị chìm ngay tại cửa cảng La Gi (Lâm Đồng) khiến một người mất tích
Tàu cá bị chìm ngay tại cửa cảng La Gi (Lâm Đồng) khiến một người mất tích

Sáng 3-1, đại diện UBND phường Phước Hội (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, các lực lượng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm thuyền viên mất tích sau vụ chìm tàu cá tại cửa cảng La Gi.

Tàu cá BTh 85945 TS, công suất 220CV, dài 15m, với 4 lao động hành nghề lưới rê, gặp nạn tối 2-1 khi vừa vào cửa cảng sau chuyến biển. Sóng lớn đánh chìm tàu và đẩy phương tiện dạt vào kè chắn sóng. Ba thuyền viên kịp nhảy xuống nước, bơi vào bờ an toàn. Người mất tích là T.Đ.T. (sinh năm 2010, ngụ phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng).

Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực cửa cảng có gió mạnh cấp 6–7, sóng cao khoảng 1,5m. Chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng đã điều 10 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, phối hợp các lực lượng triển khai tìm kiếm. Đến sáng 3-1, công tác cứu hộ vẫn tiếp tục trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Tin liên quan
TIẾN THẮNG

Từ khóa

Lâm Đồng chìm tàu mất tích cửa biển tìm kiếm Thuyền viên mất tích

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn