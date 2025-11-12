Lâm Đồng: Khẩn cấp sửa chữa hai đoạn đèo D’ran và Gia Bắc bị sạt lở

Cụ thể, tỉnh phê duyệt xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 28, đoạn Km47+252 đến Km54+000 (đèo Gia Bắc, xã Sơn Điền) với tổng kinh phí 4,2 tỷ đồng.
Tại đèo D’ran, Quốc lộ 20 đoạn Km262+400 đến Km262+530 (khu vực cầu treo đèo D’ran, phường Xuân Trường - Đà Lạt), được xây dựng công trình khẩn cấp xử lý khắc phục sạt lở với kinh phí 5 tỷ đồng.
Cả hai công trình đều yêu cầu hoàn thành trong vòng 45 ngày.
Như Báo SGGP thông tin, từ ngày 26 đến 30-10, mưa lớn kéo dài gây ra tình trạng sạt lở, lún nứt nền và mặt đường tại nhiều điểm trên hai tuyến đèo, làm gián đoạn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao cho người và phương tiện.
Đặc biệt, tại đèo D’ran, lực lượng chức năng buộc phải cấm hoàn toàn các phương tiện lưu thông, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều bất tiện. Thay vì quãng đường 6-7km như trước, người dân phải đi đường vòng gần 100km. Nhiều học sinh phải băng rừng, vượt vườn cà phê để đến trường.