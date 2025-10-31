Sớm công bố tình huống khẩn cấp để xử lý sạt lở trên đèo D’ran

Xã hội

Sáng 31-10, tại buổi kiểm tra hiện trường sạt lở Quốc lộ 20 qua đèo D’ran (phường Xuân Trường – Đà Lạt), Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười giao Sở NN-MT rà soát, báo cáo sớm công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để thực hiện các biện pháp xử lý sự cố.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khảo sát tại khu vực sạt lở trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo D'ran, phường Xuân Trường - Đà Lạt

Sau gần 3 ngày xảy ra sự cố sạt lở trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo D’ran, tại hiện trường ngọn đồi rộng hơn 3.000m2 bị sạt lở nghiêm trọng, vết sụt lún sâu từ 2-4m chạy dọc ngọn đồi có nguy cơ sạt trượt xuống Quốc lộ 20 bất cứ lúc nào.

Hiện trường khu vực bị sụt lún nghiêm trọng, có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào tại đèo D'ran

Với hiện trạng thực tế sẽ mất nhiều thời gian để cơ quan chức năng xử lý hàng chục ngàn mét khối đất đá đang bị sụt lún tại đây.

Trước đó, chiều 30-10, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã thông báo phân luồng, tổ chức giao thông đoạn Km262+400 - Km262+530 (thuộc phường Xuân Trường – Đà Lạt) Quốc lộ 20 trong thời gian sửa chữa, khắc phục sự cố sạt lở. Thời gian phân luồng kéo dài đến khi có thông báo mới của Sở Xây dựng.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã tổ chức cấm lưu thông qua khu vực sạt lở cho đến khi có thông báo mới

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương thuê đơn vị tư vấn để khảo sát, đánh giá và đề xuất phương án xử lý tình trạng sạt lở trên Quốc lộ 20 qua đèo D’ran.

ĐOÀN KIÊN

