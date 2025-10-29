Lâm Đồng: Sạt lở đèo D’ran, Quốc lộ 20 lưu thông hạn chế

Trước đó, vào tối 28-10, tại khu vực cầu Treo Km262+500 (đoạn qua phường Xuân Trường) xảy ra sạt lở đất đá nghiêm trọng. Một số cây thông bị bật gốc, đổ tràn xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã triển khai điều tiết giao thông từ xa, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo lộ trình thay thế để đảm bảo an toàn.
Trong sáng nay, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng tiến hành khảo sát hiện trường và lên phương án khắc phục sạt lở tại khu vực đèo D’ran.
Đáng chú ý, trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và kết nối liên tỉnh như đèo Sông Pha, đèo Đại Ninh, đèo Gia Bắc… liên tiếp xảy ra sạt lở đất đá, gây gián đoạn lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.