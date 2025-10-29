Lâm Đồng: Sạt lở đèo D’ran, Quốc lộ 20 lưu thông hạn chế

Sáng 29-10, ông Trần Hùng Sơn, Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), cho biết các phương tiện hiện chỉ có thể lưu thông hạn chế qua khu vực sạt lở trên Quốc lộ 20 – tuyến đường huyết mạch nối Lâm Đồng với tỉnh Khánh Hòa

Điểm sạt lở trên Quốc lộ 20 đoạn qua phường Xuân Trường - Đà Lạt

Trước đó, vào tối 28-10, tại khu vực cầu Treo Km262+500 (đoạn qua phường Xuân Trường) xảy ra sạt lở đất đá nghiêm trọng. Một số cây thông bị bật gốc, đổ tràn xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã triển khai điều tiết giao thông từ xa, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo lộ trình thay thế để đảm bảo an toàn.

Quốc lộ 20 đoạn qua đèo D'ran hạn chế phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn

Trong sáng nay, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng tiến hành khảo sát hiện trường và lên phương án khắc phục sạt lở tại khu vực đèo D’ran.

Vụ sạt lở xảy ra vào buổi tối nên gây khó khăn cho công tác triển khai giải phóng mặt bằng

Đáng chú ý, trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và kết nối liên tỉnh như đèo Sông Pha, đèo Đại Ninh, đèo Gia Bắc… liên tiếp xảy ra sạt lở đất đá, gây gián đoạn lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

ĐOÀN KIÊN