Lâm Đồng: Dông lốc làm gãy đổ nhiều cây xanh, hư hỏng nhiều công trình

Một trận mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm hư hỏng nhiều công trình công cộng, gãy đổ nhiều cây xanh trên các tuyến đường và tốc mái nhiều nhà dân ở phường Bắc Gia Nghĩa, Lâm Đồng.

Clip dông lốc gây gãy đổ nhiều cây xanh và hư hỏng nhiều công trình ở Bắc Gia Nghĩa

Chiều 8-8, ông Trịnh Anh, Chủ tịch UBND phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra mưa lớn kèm theo giông lốc làm gãy đổ cây cối, hư hỏng nhiều tài sản công cộng và của người dân.

Mưa lớn và dông lốc làm gãy đổ nhiều cây xanh ở phường Bắc Gia Nghĩa

“UBND phường đang huy động lực lượng và tổ chức dọn dẹp, thu dọn cây cối gãy đổ, cắt tỉa cành nhánh chắn đường, đồng thời, kiểm tra, xử lý các điểm nguy hiểm, bảo đảm cho người dân đi lại”, ông Trịnh Anh thông tin.

Một cây xanh bị bật gốc đè xe ô tô của người dân

Trước đó, khoảng 13 giờ 30, cùng ngày, một trận mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm hư hỏng nhiều công trình, tốc mái nhiều nhà dân. Một số cây xanh trên các tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Đức Thắng gãy đổ đè xe ô tô của người đi đường. Ngoài ra, dông lốc còn làm gãy đổ nhiều trụ điện.

Một nhà dân bị tốc mái

Theo một đại diện Công ty Điện lực Lâm Đồng, Công ty đã huy động nhân lực, vật lực với các phương tiện, máy móc để xử lý hệ thống một số trụ điện, đường dây bị gãy đổ do dông lốc. Đến khoảng 15 giờ 30, nhiều khu vực bị mất điện tạm thời đã được khôi phục, cấp điện trở lại.

Nhiều công trình công cộng bị hư hỏng

Hiện, vụ việc không có thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại sau trận dông lốc.

MAI CƯỜNG - ĐOÀN KIÊN