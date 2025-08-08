Lâm Đồng: Gấp rút chuẩn bị 8 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

8 khu tái định cư phục vụ cho dự án đường sắt tốc độ cao qua Lâm Đồng dự kiến khởi công vào tháng 9 và 10-2025 và hoàn thành vào đầu năm 2026.

Chiều 8-8, UBND tỉnh Lâm Đồng họp triển khai xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam qua tỉnh Lâm Đồng (màu đen)

Để phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, tỉnh Lâm Đồng đã lên kế hoạch xây dựng 8 khu tái định cư tại các xã: Tuy Phong, Bắc Bình, Lương Sơn, Hàm Liêm, Hồng Sơn, Hàm Kiệm, Tân Lập và phường Bình Thuận. Tổng diện tích khoảng 26,6ha, với tổng kinh phí khoảng 420 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, đại diện các phường, xã có tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đi qua nêu những khó khăn liên quan đến quy hoạch sử dụng đất.

Cuộc họp kết nối tới 8 điểm cầu ở các xã, phường có dự án tái định cư. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Như tại 3 khu tái định cư ở xã Tuy Phong, xã Bắc Bình, xã Hàm Liêm chưa phù hợp với quy hoạch xây dựng của xã, quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất.

Còn tại khu tái định cư xã Lương Sơn phù hợp với quy hoạch xây dựng của xã nhưng chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất…

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam qua địa phận tỉnh Lâm Đồng có chiều dài 156,5km, gồm 2 nhà ga (Ga Phan Rí thuộc xã Bắc Bình và Ga Phan Thiết thuộc phường Bình Thuận), 4 trạm bảo dưỡng, diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến 936 ha. Phạm vi dự án đi qua địa bàn của 18 phường, xã gồm: Tuy Phong 10,2km, Vĩnh Hảo 10,3km, Liên Hương 4,7km, Phan Rí Cửa 6km, Bắc Bình 11,8km, Hồng Thái 8,1km, Hòa Thắng 2,8km, Lương Sơn 4,4km, Sông Lũy 7,8km, Hồng Sơn 17,1km, Hàm Thuận 5,1km, Hàm Liêm 10,5km, Hàm Kiệm 13,4km, Tuyên Quang 0,39km, Hàm Thuận Nam 4,1km, Tân Lập 19,3km, Tân Minh 16,5km và phường Bình Thuận 4,2km.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, kế hoạch sẽ có 7 khu tái định cư tại xã Tuy Phong, xã Bắc Bình, xã Lương Sơn, xã Hàm Liêm, xã Hồng Sơn, xã Tân Lập, phường Bình Thuận dự kiến khởi công ngày 18-10-2025, dự kiến hoàn thành công trình ngày 16-3-2026.

Riêng khu tái định cư tại xã Hàm Kiệm, dự kiến khởi công ngày 12-9-2025, hoàn thành ngày 8-2-2026.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao các sở, ngành sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tái định cư liên quan

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các sở ngành liên quan nhanh chóng thống nhất, đến ngày 15-8 có văn bản hướng dẫn trả lời các địa phương các vấn đề quy hoạch, sử dụng đất và quy hoạch xây dựng. Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục phối hợp tốt với các địa phương tổ chức giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, các sở, ngành khác rà soát lại danh mục sử dụng đất lúa; báo cáo Trung ương cấp vốn tái định cư, trên cơ sở tỉnh ứng vốn ra trước. Các xã, phường quản lý chặt chẽ diện tích đã quy hoạch tái định cư, không để người dân xây dựng, trồng cây lâu năm trên diện tích đã quy hoạch. Phối hợp tổ chức giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

ĐOÀN KIÊN