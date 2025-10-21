Lâm Đồng: Gỡ nút thắt mặt bằng đường nối khu dân cư xuống hồ Xuân Hương

Sau nhiều năm “giậm chân tại chỗ”, tuyến đường Lữ Gia nối với khu vực thượng lưu hồ Xuân Hương (phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) được người dân tự nguyện tháo dỡ công trình, thông tuyến mặt bằng.

Người dân tự nguyện tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho dự án đường Lữ Gia nối với khu vực thượng lưu hồ Xuân Hương

Ngày 21-10, UBND phường Lâm Viên – Đà Lạt cho biết, có 4 hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình nhà ở, bàn giao mặt bằng để tiếp tục thi công, thông tuyến đường Lữ Gia nối với khu vực thượng lưu hồ Xuân Hương.

Cụ thể, các hộ dân liên quan đã tự nguyện ký biên bản bàn giao hơn 450m² đất, đồng thời chủ động tháo dỡ công trình, tạo điều kiện cho chính quyền triển khai thi công đường Lữ Gia nối với khu vực thượng lưu hồ Xuân Hương.

Sau khi các hộ dân bàn giao mặt bằng, toàn tuyến cơ bản được thông suốt. Đơn vị thi công có thể triển khai đồng bộ, thông tuyến đoạn đường bị ách tắc nhiều năm qua.

Sau khi có mặt bằng, đơn vị thi công có thể triển khai đồng bộ, thông tuyến đoạn đường bị ách tắc nhiều năm qua

Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông nối từ đường Lữ Gia xuống thượng lưu hồ Xuân Hương (dài 1,7km) và xây dựng kè chắn xung quanh hồ lắng số 1 (hồ Xuân Hương) có tổng vốn đầu tư 261 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt làm chủ đầu tư.

Được khởi công từ tháng 9-2021 (dự kiến hoàn thành vào năm 2024), do vướng mặt bằng nên dự án hiện mới hoàn thiện được khoảng 500m

Đây là dự án quan trọng, với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, giải quyết tình trạng ngập úng, hạn chế ùn tắc giao thông khu trung tâm Đà Lạt, giảm áp lực giao thông từ hồ Xuân Hương qua đường Sương Nguyệt Ánh đến ngã tư Phan Chu Trinh - vốn thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông vào giờ cao điểm.

Được khởi công từ tháng 9-2021, dự kiến đến năm 2024 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng do vướng mặt bằng nên dự án mới hoàn thiện được khoảng 500m.

ĐOÀN KIÊN