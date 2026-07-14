Lâm Đồng kêu gọi cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ngày 14-7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có thư ngỏ kêu gọi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong, ngoài tỉnh tích cực tuyên truyền, cung cấp thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thông tin từ người thân, đồng đội và nhân chứng lịch sử.

Mọi thông tin có thể gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, các hội đoàn thể, UBND các xã, phường, đặc khu, các cơ quan thông tấn báo chí thường trú trên địa bàn và một số cá nhân được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành lấy mẫu mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ ngay trong năm 2026

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng, những hình ảnh, thư từ, nhật ký, sơ đồ, kỷ vật hoặc tài liệu liên quan, cùng sự tham gia khảo sát, tìm kiếm, quy tập khi có vị trí chính xác, sẽ giúp cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả quy tập, lấy mẫu số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng thực hiện số hoá tại phần mồ chưa xác định được danh tính

Hiện Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng đang tập trung lấy mẫu phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lâm Đồng, nơi có 651 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Toàn tỉnh Lâm Đồng có 4.845 phần mộ liệt sĩ chưa biết tên tại 11/12 nghĩa trang liệt sĩ cần được lấy mẫu phục vụ công tác giám định ADN và xác định danh tính. Địa phương phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ trong năm 2026.

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