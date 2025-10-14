Lâm Đồng: Hoàn thiện dự án xây dựng thay thế 5 cây cầu yếu

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (tỉnh Lâm Đồng) vừa quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án xây dựng 5 cây cầu mới, để thay thế cho các cầu yếu trên địa bàn gồm: Cầu PRé, cầu Ba Cản, cầu Đạ Bộ, cầu Đạ Nha và cầu Phước Cát.

Cụ thể, thực hiện xây dựng 5 cây cầu mới, để thay thế cho các cầu yếu trên địa bàn gồm: Cầu P’ré (xã Đức Trọng), cầu Ba Cản (xã Đinh Văn Lâm Hà), cầu Đạ Bộ (xã Đạ Tẻh 3), cầu Đạ Nha (xã Đạ Tẻh) và cầu Phước Cát (xã Cát Tiên 2), với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng. Các công trình trên đã khởi công từ ngày 2-11-2023, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.

Tuy nhiên, hiện nay mới có 3 cây cầu cơ bản đã hoàn thành và đưa vào sử dụng gồm: cầu P’ré, cầu Đạ Bộ và cầu Đạ Nha. Còn 2 cây cầu đang tiếp tục được triển khai là cầu Phước Cát và cầu Ba Cản nhưng còn nhiều vướng mắc liên quan công tác giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân chính xuất phát từ công tác lập và phê duyệt giá đất cụ thể tại 2 cây cầu này chưa hoàn tất. Dự án khó có thể hoàn thành trong năm 2025.

ĐOÀN KIÊN