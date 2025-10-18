Lâm Đồng: Học sinh đổi rác độc hại lấy quà tặng

Ngày 18-10, UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức chương trình “Đổi chất thải lấy quà tặng” với sự tham gia của đông đảo người dân và các em học sinh.

Đông đảo học sinh có mặt tại Vườn hoa Đà Lạt tham gia chương trình

Trong ngày đầu tiên phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo người dân, các em học sinh và đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Nhiều em học sinh đã cùng nhau thu gom các loại chất thải, tham gia nhặt rác thải nhựa ở khu vực Hồ Xuân Hương mang đến đổi lấy các quà tặng như sách vở, bút viết, cây xanh, nước giặt, nước rửa tay…

Học sinh phường Lâm Viên - Đà Lạt hào hứng tham gia chương trình đổi lấy quà tặng ﻿là những dụng cụ học tập

Bên cạnh đó, nhiều hộ dân sản xuất nông nghiệp đã mang rác thải là bao bì thuốc bảo vệ thực vật đến tham gia chương trình đổi lấy quà tặng, nhờ đó cũng hạn chế được số lượng rác thải ra môi trường, nhất là các suối, hồ khu trung tâm Đà Lạt.

Các loại rác thải sẽ được phân loại xử lý theo quy trình, nhất là đối với rác thải nguy hại như bao bì thuốc bảo vệ thực vật, pin, ắc quy, bóng đèn

Chương trình đổi rác thải lấy quà tặng sẽ được UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt tổ chức hàng tuần tại khu vực Vườn hoa Đà Lạt, với kỳ vọng sẽ tạo thành một điểm đến đổi rác, gom rác quen thuộc cho người dân và du khách Đà Lạt, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

ĐOÀN KIÊN