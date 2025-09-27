Lâm Đồng: Người dân đổi rác lấy quà tặng

Ngày 27-9, UBND phường Xuân Trường – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức lễ phát động thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và phế phẩm cây trồng trên địa bàn.
Tại 29 địa điểm trên địa bàn, phường Xuân Trường – Đà Lạt đã thu về được tổng cộng khoảng 6 tấn rác là các loại vỏ bao bì thuốc BVTV. Nhiều nông dân tranh thủ trước khi đi làm đã đem rác đến điểm tập kết để đổi lấy quà tặng là những đôi găng tay, đôi ủng bảo hộ, áo mưa, mũ… là những vật dụng cần thiết khi đi làm vườn.
Hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch hơn, đất đai khoẻ mạnh hơn, chất lượng cuộc sống và xây dựng phường Xuân Trường – Đà Lạt “sáng, xanh, sạch, đẹp”.