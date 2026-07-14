Cận cảnh cao tốc nối rừng và biển ở Đắk Lắk

Khởi công vào tháng 6-2023, sau ba năm thi công, Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, mở ra kỳ vọng về một tuyến giao thông hiện đại kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung bộ, rút ngắn hành trình từ đại ngàn xuống biển.

Cận cảnh Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn qua tỉnh Đắk Lắk

Cầu vượt và các nút giao đã hoàn thiện

Những ngày này, dọc tuyến cao tốc, không khí thi công vẫn khẩn trương. Nhiều đoạn tuyến đã được thảm nhựa hoàn chỉnh với mặt đường rộng, phẳng đẹp. Hệ thống dải phân cách, hộ lan mềm, biển báo giao thông, sơn kẻ đường, hàng rào bảo vệ... đang được các đơn vị thi công đồng loạt lắp đặt. Trên nhiều cây cầu và nút giao, công nhân vẫn miệt mài hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để bảo đảm tiến độ. Từ trên cao nhìn xuống, tuyến cao tốc như một dải lụa uốn lượn giữa màu xanh của nương rẫy, hồ đập và những khu dân cư, tạo nên diện mạo hoàn toàn mới cho vùng đất Tây Nguyên.

Dải phân cách và các biển báo giao thông đã hoàn thiện

Ông Đặng Thọ Dần, Giám đốc điều hành Dự án thành phần 3 cho biết, đến nay dự án này đã đạt gần 98,2% khối lượng hợp đồng. Trong đó, tuyến chính đã hoàn thiện. Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, đường gom, đường nhánh, các công trình phụ trợ. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trong tháng 8-2026 và đưa vào khai thác trong tháng 9-2026.

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã hoàn thiện 98,2% khối lượng

Cũng theo ông Đặng Thọ Dần, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột còn được kỳ vọng trở thành "đòn bẩy" phát triển cho cả khu vực. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Đắk Lắk và Khánh Hòa, giảm chi phí logistics, tạo điều kiện thuận lợi để nông sản Tây Nguyên như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu... nhanh chóng tiếp cận hệ thống cảng biển và các trung tâm kinh tế lớn. Đồng thời, tuyến cao tốc cũng mở ra không gian phát triển mới về công nghiệp, dịch vụ, logistics và du lịch, góp phần tăng cường liên kết giữa vùng rừng Tây Nguyên với vùng biển Nam Trung bộ.

Công nhân đang hoàn thiện các hạng mục cuối của dự án

Cao tốc xuyên qua cánh đồng lúa xanh mướt

Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có tổng chiều dài khoảng 117,5km, có tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 dài khoảng 31,5km, nằm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, do UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản. Dự án thành phần 2 dài khoảng 36,9km, do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản, đi qua địa bàn hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Dự án thành phần 3 dài 48,09km, đi qua tỉnh Đắk Lắk, tổng mức đầu tư hơn 6.165 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

MAI CƯỜNG