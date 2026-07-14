Nam bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa dông, nền nhiệt vẫn cao hơn trung bình nhiều năm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nửa cuối tháng 7 và những ngày đầu tháng 8, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa rào và dông, mưa tập trung vào chiều và tối.

Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ.

Nhiều nơi đang trong chuỗi ngày nhiều mưa. Ảnh minh họa: TRẦN HÙNG

Cơ quan khí tượng - thủy văn cho biết, dù đang trong cao điểm mùa mưa, nền nhiệt trên cả nước vẫn phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm. Từ nay đến 10-8, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C, riêng duyên hải Nam Trung bộ cao hơn 1-1,5 độ C.

Ở phía Bắc, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, có nơi cao hơn 10-20%. Mưa vừa, mưa to vẫn xuất hiện theo từng đợt, có khả năng gây ngập úng tại đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn lưu ý, trong khoảng thời gian này, dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xảy ra trên phạm vi cả nước, kể cả khi không có bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Theo dữ liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đầu tháng 7 đến nay, Bắc bộ ghi nhận 4 đợt mưa, trong đó đợt kéo dài từ 26-6 đến 6-7 gây mưa rất lớn tại Quảng Ninh với lượng mưa phổ biến 300-500mm, riêng Móng Cái đạt 817,7mm. Bắc bộ và Trung bộ cũng trải qua 2 đợt nắng nóng, có nơi ghi nhận 39-40 độ C.

PHÚC HẬU