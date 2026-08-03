Ngày 4-8, TPHCM tiếp nhận đăng ký thẻ giao thông công cộng

Người dân đăng ký cần cung cấp thông tin cá nhân, một ảnh thẻ nền sáng và các giấy tờ chứng minh thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách.

Chiều 3-8, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết, từ ngày 4-8, đơn vị chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thẻ giao thông công cộng dành cho các nhóm hành khách được hưởng chính sách miễn, giảm giá vé khi sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng.

Người dân đăng ký cần cung cấp thông tin cá nhân, một ảnh thẻ nền sáng và các giấy tờ chứng minh thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, việc triển khai thẻ nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình sử dụng giao thông công cộng, đồng thời giúp công tác xác thực hành khách được hưởng chính sách miễn, giảm giá vé được thực hiện nhanh chóng, thống nhất và minh bạch.

Thẻ giao thông công cộng sẽ được áp dụng cho hành khách thuộc các nhóm gồm: người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên và trẻ em dưới 6 tuổi (do cha, mẹ hoặc người giám hộ đăng ký).

Sau khi được cấp thẻ, hành khách thuộc diện ưu tiên có thể sử dụng trên 134 tuyến xe buýt miễn phí đang được triển khai trên địa bàn TPHCM và tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Bến xe buýt trung tâm Sài Gòn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Người dân đăng ký cần cung cấp thông tin cá nhân, một ảnh thẻ nền sáng và các giấy tờ chứng minh thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách. Hồ sơ có thể thực hiện theo ba hình thức gồm đăng ký qua ứng dụng MultiGo, đăng ký trực tuyến tại hệ thống của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng hoặc nộp trực tiếp tại Bến xe buýt Sài Gòn (đường Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành) trong giờ hành chính.

Người dân đăng ký cần cung cấp thông tin cá nhân, một ảnh thẻ nền sáng và các giấy tờ chứng minh thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách

Trung tâm cho biết, hồ sơ sẽ được kiểm tra trong một ngày làm việc. Sau khi được phê duyệt, thẻ sẽ được trả trực tiếp cho người đăng ký.

Việc đưa vào sử dụng thẻ giao thông công cộng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số giao thông đô thị, nâng cao chất lượng phục vụ, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng và thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội.

QUỐC HÙNG