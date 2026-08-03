TPHCM rà soát điểm nghẽn, xây dựng giải pháp giảm ùn tắc giao thông

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng rà soát toàn diện các điểm thường xuyên ùn tắc; xác định nguyên nhân, lập danh mục các điểm nghẽn để ưu tiên xử lý theo từng giai đoạn.

Chiều 3-8, Văn phòng UBND TPHCM ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh về dự thảo Kế hoạch triển khai các giải pháp giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.

Quốc lộ 13 đoạn khu vực Bến xe miền Đông cũ thuộc phường Bình Thạnh thường xuyên kẹt xe. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo kết luận, dù quản lý đô thị và phát triển hạ tầng giao thông có nhiều chuyển biến tích cực, tình trạng ùn tắc tại các cửa ngõ, nút giao trọng điểm vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc đi lại và phát triển kinh tế - xã hội.

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo kế hoạch, rà soát các điểm thường xuyên ùn tắc như vòng xoay Dân Chủ, đường Hoàng Hoa Thám (phường Vũng Tàu), các điểm giao cắt trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đường Phạm Văn Đồng và các điểm nóng khác; xác định nguyên nhân, lập danh mục ưu tiên xử lý theo từng giai đoạn.

Đường Lê Khả Phiêu thuộc địa bàn xã Tân Kiên thường xuyên ùn ứ phương tiện. Ảnh: QUỐC HÙNG



Sở Xây dựng được giao nghiên cứu, đề xuất các giải pháp căn cơ, khả thi, gắn với lộ trình, nguồn lực cụ thể cho từng dự án; ưu tiên vốn đầu tư công và các nguồn hợp pháp khác, hạn chế sử dụng chi thường xuyên. Các giải pháp phải xác định rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, thời hạn hoàn thành, tránh đề xuất chung chung kéo dài tình trạng ùn tắc.

Sau khi hoàn thiện dự thảo, Sở Xây dựng sẽ trình UBND TPHCM xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến trước khi ban hành và triển khai kế hoạch. Toàn bộ quy trình này phải hoàn thành trong tháng 8-2026.

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QUỐC HÙNG