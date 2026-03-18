Lâm Đồng: Nghiêm cấm tự ý sử dụng còi, đèn, cờ hiệu dành cho xe ưu tiên

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười vừa có chỉ đạo nghiêm cấm các cá nhân, tổ chức tự ý lắp đặt hoặc sử dụng còi, đèn phát tín hiệu ưu tiên, cờ hiệu ưu tiên cho xe không thuộc diện xe được quyền ưu tiên.

Thời gian qua vẫn còn tình trạng một số phương tiện lắp đặt, sử dụng còi, cờ, đèn ưu tiên chưa đúng quy định, tự ý mua và lắp đặt các thiết bị phát tín hiệu ưu tiên. Một số trường hợp chỉ được cấp giấy phép sử dụng tín hiệu ưu tiên là cờ hiệu ưu tiên nhưng vẫn tự ý lắp còi, đèn ưu tiên không đúng quy định của giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên.

Lực lượng cảnh sát tuần tra trên đường phố

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Công an tỉnh chủ trì, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các hành vi vi phạm về lắp đặt, quản lý, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Việc xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị, địa phương tuyệt đối nghiêm cấm các cá nhân, tổ chức tự ý lắp đặt hoặc sử dụng còi, đèn phát tín hiệu ưu tiên, cờ hiệu ưu tiên cho xe không thuộc diện xe được quyền ưu tiên. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng xe của đơn vị sử dụng tín hiệu ưu tiên sai mục đích.

ĐOÀN KIÊN

