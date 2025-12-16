Tăng cường vai trò của nhà khoa học nữ trong nghiên cứu giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 16-12, Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR) tổ chức khởi động dự án “Thúc đẩy sự tham gia tích cực của các nhà khoa học nữ trong thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”.

Thời gian qua, Việt Nam ban hành nhiều chính sách quan trọng về bình đẳng giới, phát triển khoa học – công nghệ và ứng phó biến đổi khí hậu. Các định hướng này nhấn mạnh vai trò của khoa học – công nghệ và sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong nghiên cứu phát triển bền vững. Tuy nhiên, sự kết nối giữa các nữ khoa học STEM với cộng đồng còn hạn chế, thiếu cơ chế hợp tác dài hạn và không gian chia sẻ tri thức, khiến nhiều sáng kiến khoa học chưa có điều kiện triển khai tại thực địa.

Các đại biểu thảo luận tại lễ khởi động. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đại sứ Canada tại Việt Nam H.E Jim Nickel nhấn mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là ưu tiên xuyên suốt trong hợp tác phát triển của Chính phủ Canada, đặc biệt trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu. Việc tăng cường vai trò lãnh đạo và tiếng nói của phụ nữ trong STEM, trong thiết kế giải pháp khí hậu và các tiến trình ra quyết định được xem là yếu tố then chốt để giải quyết hiệu quả các thách thức về thiên tai, an ninh nguồn nước và phát triển bền vững.

Đại sứ Canada tại Việt Nam H.E Jim Nickel phát biểu tại chương trình. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Điểm nhấn của sự kiện là ra mắt Mạng lưới Nữ khoa học STEM vì khí hậu, phát triển cộng đồng và bình đẳng giới. Mạng lưới hướng tới xây dựng không gian kết nối liên ngành, thúc đẩy chia sẻ tri thức, hỗ trợ nghiên cứu và đồng hành cùng cộng đồng trong ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo bà Nguyễn Ngọc Lý, Chủ tịch Hội đồng Quản lý CECR, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động trực tiếp tới các cộng đồng dễ bị tổn thương, khoa học cần vượt ra khỏi phòng thí nghiệm để đồng hành cùng người dân trong hành động thực tiễn. Việc hình thành mạng lưới là một cơ chế trao quyền hai chiều, vừa tạo điều kiện để nữ khoa học phát huy vai trò lãnh đạo, vừa giúp cộng đồng tiếp cận tri thức khoa học một cách gần gũi và bền vững.

Trong phần thảo luận, các đại biểu tập trung trao đổi về vai trò của nữ khoa học STEM trong thích ứng biến đổi khí hậu, lồng ghép giới trong quản lý rủi ro thiên tai và cơ hội tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ gắn với cộng đồng.

XUÂN QUỲNH