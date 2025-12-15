Vĩnh Long: Xem xét di dời các hộ dân sống gần bãi rác An Hiệp

Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo lập đề án di dời các hộ dân sinh sống trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bãi rác An Hiệp.

Chiều 15-12, ông Võ Văn Ngoan, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Vĩnh Long, cho biết bãi rác An Hiệp (xã An Hiệp) hiện chưa đáp ứng yêu cầu về khoảng cách an toàn môi trường đối với khu dân cư theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở đó, sở đang tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo lập đề án di dời các hộ dân sinh sống trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp, nhằm từng bước bảo đảm an toàn môi trường và ổn định đời sống người dân.

Sở đã trình UBND tỉnh chủ trương di dời các hộ dân nằm trong bán kính khoảng 500m quanh bãi rác. Ngoài phạm vi này, những hộ dân có nguyện vọng di dời cũng sẽ được xem xét, bố trí phù hợp.

Vị trí dự kiến để tái định cư là khu Lạc Địa (xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long). Việc di dời sẽ được thực hiện theo lộ trình cụ thể, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, hạn chế xáo trộn đời sống người dân.

Trước đó, người dân ấp Giồng Ao (xã An Hiệp) nhiều lần phản ánh bãi rác An Hiệp nằm rất gần sông Hàm Luông và vùng nước ngọt phục vụ sinh hoạt, sản xuất, chỉ cách khoảng 20–30m.

Trong bối cảnh bãi rác đã quá tải, nguy cơ nước thải thẩm thấu ra môi trường, đặc biệt là khả năng sạt lở bãi rác trôi ra sông Hàm Luông, người dân lo ngại ô nhiễm môi trường có thể xảy ra trên diện rộng.

Người dân kiến nghị tỉnh sớm có giải pháp căn cơ xử lý nước thải, không tiếp tục mở rộng bãi rác hiện hữu và nghiên cứu quy hoạch khu xử lý rác mới, bảo đảm khoảng cách an toàn với khu dân cư.

Người dân lo lắng về nguồn nước khi sống gần bãi rác An Hiệp

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, bãi rác An Hiệp có tổng diện tích khoảng 12,6ha. Các ô chôn lấp đã đầy rác thải được phủ bạt, hình thành hệ thống tách – thoát nước mưa ra sông Hàm Luông.

Nước rỉ rác được thu gom về hệ thống xử lý có công suất khoảng 80m³/ngày, bảo đảm đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả thải. Tuy nhiên, do một số hạng mục kỹ thuật chưa hoàn thiện, một phần nước mưa trộn lẫn với nước rỉ rác làm tăng lượng nước thải phát sinh, gây áp lực cho hệ thống xử lý.

Theo quy hoạch trước đây, bãi rác An Hiệp là một trong ba khu xử lý rác tập trung, diện tích dự kiến khoảng 20ha. Hiện bãi rác đang tiếp nhận và xử lý rác thải sinh hoạt của 16 xã, phường, dự kiến đáp ứng nhu cầu đến cuối năm 2026, trong khi chờ nhà máy đốt rác phát điện tại phường Phú Tân vận hành vào 2027.

Giai đoạn 2025–2026, tỉnh Vĩnh Long triển khai dự án mở rộng bãi rác An Hiệp (giai đoạn 3) với diện tích gần 6,7ha, kết hợp trồng cây xanh nhằm giảm thiểu tác động môi trường; tăng cường các giải pháp quản lý, xử lý chất thải và bảo đảm an toàn môi trường cho khu vực xung quanh.

TÍN HUY