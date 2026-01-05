Một công nhân bị cọc sắt rơi trúng gây tử vong

Tối 4-1, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc 1 công nhân tử vong trên công trường dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM - Long Thành – Dầu Giây.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 công nhân tử vong trong lúc thi công mở rộng cao tốc TPHCM – Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, N.V.H. (33 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) cùng một số công nhân thi công các hạng mục trong công trường dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM – Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua ấp Cầu Xéo, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Hiện trường vụ tai nạn Ảnh: CTV

Trong lúc đang thi công, bất ngờ một trụ cọc sắt lớn nặng hàng chục tấn rơi từ trên cao xuống đè trúng người anh H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Dự án mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây có tổng vốn đầu tư hơn 16.300 tỷ đồng, được khởi công ngày 19-8-2025, nhằm nâng cấp đoạn từ Vành đai 2-TPHCM đến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu lên 8-10 làn xe để giảm ùn tắc, kết nối sân bay Long Thành. Theo kế hoạch, dự án cơ bản hoàn thành cuối năm 2026 với mục tiêu giải quyết quá tải lưu thông qua khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM.

PHÚ NGÂN