Lâm Đồng: Mưa lớn gây ngập, chia cắt Quốc lộ 20

Video: Nước từ Quốc lộ 20 tràn vào nhà người dân

Nước mưa ngập Quốc lộ 20 qua xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng

Theo UBND xã Hiệp Thạnh, hiện nay do mưa lớn ở thượng nguồn đổ về. Nước lũ tại khu vực thôn K'Rèn, K'Long, Định An đang dâng rất cao, có khả năng gây ngập sâu, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc, đèo và suối.

Theo ghi nhận, tại Quốc lộ 20 đoạn qua xã Hiệp Thạnh hiện đang bị ngập sâu, chính quyền địa phương cũng đã khuyến cáo các phương tiện hạn chế qua lại.

Nước từ Quốc lộ 20 tràn vào nhà người dân gây ngập

UBND xã Hiệp Thạnh cũng thông báo đến người dân trên địa bàn chủ động di chuyển người già, trẻ nhỏ, tài sản và gia súc đến nơi cao ráo, an toàn. Đồng thời cần nâng cao cảnh giác, hạn chế đi lại ở khu vực sườn dốc, sông suối, đường đèo.

ĐOÀN KIÊN