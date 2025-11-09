Lâm Đồng: 2 công nhân tử vong tại nhà máy hóa chất

Chiều 9-11, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, để điều tra vụ tai nạn lao động làm 2 người tử vong tại Công ty cổ phần HC Bảo Lâm (thôn 20 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1).

Hiện trường xảy ra vụ việc tại tại Công ty cổ phần HC Bảo Lâm

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh N.H.T. (29 tuổi, trú tại xã Bảo Lâm 1) và anh H.D.K. (28 tuổi, trú tại phường 2 Bảo Lộc, cùng tỉnh Lâm Đồng) đi kiểm tra kỹ thuật trong nhà máy của Công ty cổ phần HC Bảo Lâm.

Tại đây, 2 công nhân phát hiện khu vực bồn chứa axit có dấu hiệu rò rỉ nên đã xiết lại bu lông.

Lúc này, phát hiện bu lông bị gỉ sét nên 2 công nhân lấy máy cắt (chạy bằng pin) của công ty để cắt. Quá trình cắt đã tạo ra tia lửa tiếp xúc với khí trong bồn chứa đang rò rỉ khiến bồn phát nổ.

Vụ nổ khiến 2 công nhân bị thương, được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cả 2 đều tử vong ngay sau đó.

Bồn chứa sau khi phát nổ tại hiện trường

Được biết, Công ty cổ phần HC Bảo Lâm khởi công xây dựng từ tháng 3-2024, chuyên sản xuất Xút NaOH và các sản phẩm từ Clo (công suất thiết kế 20.000 tấn/năm). Hiện dự án cơ bản hoàn thiện việc thi công xây dựng và lắp đặt các hệ thống thiết bị, dây chuyền máy móc để đi vào hoạt động.

ĐOÀN KIÊN