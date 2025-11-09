Xã hội

Lâm Đồng: 2 công nhân tử vong tại nhà máy hóa chất

SGGPO

Chiều 9-11, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, để điều tra vụ tai nạn lao động làm 2 người tử vong tại Công ty cổ phần HC Bảo Lâm (thôn 20 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1).

1b385bd188c2049c5dd3.jpg
Hiện trường xảy ra vụ việc tại tại Công ty cổ phần HC Bảo Lâm

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh N.H.T. (29 tuổi, trú tại xã Bảo Lâm 1) và anh H.D.K. (28 tuổi, trú tại phường 2 Bảo Lộc, cùng tỉnh Lâm Đồng) đi kiểm tra kỹ thuật trong nhà máy của Công ty cổ phần HC Bảo Lâm.

Tại đây, 2 công nhân phát hiện khu vực bồn chứa axit có dấu hiệu rò rỉ nên đã xiết lại bu lông.

Lúc này, phát hiện bu lông bị gỉ sét nên 2 công nhân lấy máy cắt (chạy bằng pin) của công ty để cắt. Quá trình cắt đã tạo ra tia lửa tiếp xúc với khí trong bồn chứa đang rò rỉ khiến bồn phát nổ.

Vụ nổ khiến 2 công nhân bị thương, được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cả 2 đều tử vong ngay sau đó.

3041183931712723399.jpg
Bồn chứa sau khi phát nổ tại hiện trường

Được biết, Công ty cổ phần HC Bảo Lâm khởi công xây dựng từ tháng 3-2024, chuyên sản xuất Xút NaOH và các sản phẩm từ Clo (công suất thiết kế 20.000 tấn/năm). Hiện dự án cơ bản hoàn thiện việc thi công xây dựng và lắp đặt các hệ thống thiết bị, dây chuyền máy móc để đi vào hoạt động.

ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Bảo Lâm 1 NaOH Bệnh viện II Lâm Đồng Kiểm tra kỹ thuật Tia lửa Gỉ sét Tai nạn nghề nghiệp Tai nạn lao động

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn