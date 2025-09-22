Cà Mau: Bị cuốn vào máy tạo hạt phân bón, 1 công nhân tử vong

Ngày 22-9, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu cho biết đã báo cáo cấp có thẩm quyền về vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy sản xuất phân bón dầu khí Bạc Liêu (Khu công nghiệp Trà Kha, TP Bạc Liêu)

Khu công nghiệp Trà Kha

Khoảng 15 giờ 30 ngày 20-9, trong quá trình vận hành máy tạo hạt phân bón, công nhân Đ.V.C.L. (sinh năm 1996, trú tại xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau) không may bị cuốn vào máy. Các công nhân tại hiện trường lập tức ngắt nguồn điện, đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu.

Sau khi được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, nạn nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bệnh viện đã thông báo với gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. Đến 23 giờ 30 ngày 20-9, công nhân L. đã tử vong tại gia đình.

Hiện Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu đang phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị liên quan điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

TẤN THÁI