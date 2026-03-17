Lâm Đồng: Tăng cường liên kết chuỗi sản xuất, chế biến, cung ứng nông sản

Chiều 17-3, Sở NN-MT, Sở Công thương và Sở KH-CN tỉnh Lâm Đồng ký kết quy chế phối hợp công tác trong sản xuất, chế biến, phát triển thị trường và chỉ dẫn địa lý đối với nông sản.

Việc xây dựng quy chế nhằm bảo đảm sự phối hợp thống nhất, đồng bộ và hiệu quả giữa các đơn vị, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào sản xuất và hình thành chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản, giám sát vùng trồng, cơ sở đóng gói.

Rau, quả Đà Lạt được đóng gói, vận chuyển lên xe đông lạnh để đưa đi phục vụ thị trường. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cơ chế phối hợp cũng xây dựng, tạo lập, quản lý nhãn hiệu tổ chức các hoạt động kêu gọi và thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm ổn định, góp phần giảm rủi ro thị trường, hạn chế tình trạng “được mùa rớt giá”.

Lãnh đạo Sở NN-MT, Sở Công thương và Sở KH-CN tỉnh Lâm Đồng ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sở Công thương sẽ phối hợp Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng nắm bắt tình hình xuất nhập khẩu nông sản, cung cấp thông tin nhu cầu thị trường, xu hướng tiêu thụ trong và ngoài nước để định hướng sản xuất phù hợp, hỗ trợ tìm kiếm thị trường…

Theo ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, hiện địa phương đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, trong đó ngành nông nghiệp giữ vai trò quan trọng. Bên cạnh đó, tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông đang tác động đến chuỗi cung ứng và hoạt động logistics toàn cầu. Chi phí vận tải, nhiên liệu và bảo hiểm hàng hải gia tăng... khiến chi phí logistics tăng cao và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của ngành hàng nông lâm thủy sản. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực chế biến sâu, kéo dài thời gian bảo quản và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi ký kết. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các đơn vị chú trọng phát triển hệ thống logistics nông sản, hệ thống kho lạnh, kho bảo quản gắn với các vùng nguyên liệu tập trung, từng bước hình thành chuỗi cung ứng hiện đại từ sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản đến phân phối.

“Việc tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng cường liên kết giữa các ngành, các khâu trong toàn bộ quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ là yêu cầu cấp thiết đối với tỉnh Lâm Đồng”, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng cho biết.

ĐOÀN KIÊN