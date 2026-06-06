Lâm Đồng: Xe đầu kéo va chạm xe công nông, nhiều người thương vong

Khoảng 7 giờ 40 phút ngày 6-6, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn giao thông làm ít nhất 1 người tử vong, nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Lâm Đồng đi Đắk Lắk. Khi đến thôn 1, xã Cư Jút, ô tô đầu kéo va chạm xe công nông lưu thông hướng ngược lại.

Xe công nông hư hỏng nặng sau vụ tai nạn

Hậu quả, bước đầu ghi nhận có 1 người trên xe công nông tử vong, nhiều người khác bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.

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