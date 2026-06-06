Lâm Đồng: Xe đầu kéo va chạm xe công nông, nhiều người thương vong

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Lâm Đồng đi Đắk Lắk. Khi đến thôn 1, xã Cư Jút, ô tô đầu kéo va chạm xe công nông lưu thông hướng ngược lại.
Hậu quả, bước đầu ghi nhận có 1 người trên xe công nông tử vong, nhiều người khác bị thương.
Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.