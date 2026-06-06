Xã hội

Lâm Đồng: Xe đầu kéo va chạm xe công nông, nhiều người thương vong

SGGPO

Khoảng 7 giờ 40 phút ngày 6-6, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn giao thông làm ít nhất 1 người tử vong, nhiều người bị thương.

2aOboQbXtRmPs8SudWiS1kJsMEWYDtzowwV9V2W0.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Lâm Đồng đi Đắk Lắk. Khi đến thôn 1, xã Cư Jút, ô tô đầu kéo va chạm xe công nông lưu thông hướng ngược lại.

2aOboQbXtSKwZB4VaFsYsMWyDsMa8AgSPidaVosy.jpg
Xe công nông hư hỏng nặng sau vụ tai nạn

Hậu quả, bước đầu ghi nhận có 1 người trên xe công nông tử vong, nhiều người khác bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.

Tin liên quan
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

tai nạn xe công nông tai nạn giao thông Lâm Đồng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn