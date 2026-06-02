Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai kiểm tra tiến độ xây dựng các trường nội trú biên giới
Ngày 2-6, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Trường Nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (gọi tắt Trường nội trú biên giới) tại các xã Ia Nan và Ia Pnôn.
Đây là 2 trong số 7 trường nội trú biên giới được tỉnh Gia Lai đầu tư xây dựng. Quy mô của 7 trường là 212 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 7.100 học sinh, tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 8-2026.
Đến cuối tháng 5, Trường nội trú biên giới xã Ia Pnôn đã triển khai thi công 14/14 hạng mục chính, khối lượng thực hiện đạt khoảng 37%. Tại Trường nội trú biên giới xã Ia Nan, 13/13 hạng mục chính đã được triển khai, khối lượng thực hiện đạt khoảng 47%.
Tại buổi kiểm tra, đồng chí Thái Đại Ngọc đã thăm hỏi, động viên các lực lượng thi công nỗ lực bám công trường; đồng thời lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và các đề xuất của đơn vị trong quá trình triển khai dự án.
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị các đơn vị chủ động phương án thi công trong mùa mưa, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ, sớm lắp đặt hệ thống thoát nước và thi công dứt điểm từng khu vực.
Dịp này, đồng chí Thái Đại Ngọc đã tặng quà, động viên các đơn vị thi công tại hai công trường.