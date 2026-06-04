Xã hội

Đắk Lắk tổ chức lễ truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ

SGGPO

Chiều 4-6, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia.

Clip: Truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh tại Campuchia

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ CHQS, các sở, ngành, địa phương và đông đảo cựu chiến binh, người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Về phía Campuchia có bà Keo Sa Vươn, Phó tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Modulkiri.

0B3A2542.JPG
Lễ truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ

Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2001 đến nay, lực lượng chức năng địa phương đã tìm kiếm, quy tập được 769 hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trên địa bàn tỉnh Mondulkiri (Campuchia) về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Hiện nay, tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” để đưa các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường xưa trở về với quê hương. Trong mùa khô 2025 - 2026, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 đã tìm kiếm, cất bốc, hồi hương được 27 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh Mondulkiri.

Bà Keo Sa Vươn, Phó tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Modulkiri gửi lời tri ân sâu sắc đến các Anh hùng liệt sĩ của Việt Nam đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giúp đất nước Campuchia lật đổ chế độ Pol Pot. Trong thời gian tới, chính quyền tỉnh Mondulkiri sẽ tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Mondulkiri về nước.

>> Một số hình ảnh lễ truy điệu, an táng

0B3A2466.JPG
Các liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk
0B3A2526.JPG
0B3A2773.JPG
Lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ
0B3A2605.JPG
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk
0B3A2696.JPG
Đoàn công tác tỉnh Mondulkiri - Campuchia dâng hương tại buỗi lễ
Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

Mondulkiri (tỉnh) Nguyễn Doãn Anh Trần Minh Trọng Quân tình nguyện Truy điệu Thời kỳ chiến tranh K51 An táng Đào Mỹ Hài cốt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn