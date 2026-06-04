Đắk Lắk tổ chức lễ truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ

Chiều 4-6, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia.

Clip: Truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh tại Campuchia

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ CHQS, các sở, ngành, địa phương và đông đảo cựu chiến binh, người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Về phía Campuchia có bà Keo Sa Vươn, Phó tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Modulkiri.

Lễ truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ

Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2001 đến nay, lực lượng chức năng địa phương đã tìm kiếm, quy tập được 769 hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trên địa bàn tỉnh Mondulkiri (Campuchia) về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Hiện nay, tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” để đưa các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường xưa trở về với quê hương. Trong mùa khô 2025 - 2026, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 đã tìm kiếm, cất bốc, hồi hương được 27 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh Mondulkiri.

Bà Keo Sa Vươn, Phó tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Modulkiri gửi lời tri ân sâu sắc đến các Anh hùng liệt sĩ của Việt Nam đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giúp đất nước Campuchia lật đổ chế độ Pol Pot. Trong thời gian tới, chính quyền tỉnh Mondulkiri sẽ tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Mondulkiri về nước.

>> Một số hình ảnh lễ truy điệu, an táng

Các liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk

Lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk

Đoàn công tác tỉnh Mondulkiri - Campuchia dâng hương tại buỗi lễ

MAI CƯỜNG