Lâm Đồng: Thi tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông

Ngày 15-9, tại TP Đà Lạt, Sở TT-TT tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở VH-TT-DL, Ban An toàn giao thông tỉnh khai mạc Hội thi Thông tin lưu động tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2023 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn".