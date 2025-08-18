Lâm Đồng: Chông chênh những công trình mùa mưa bão

Tại phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), thời gian gần đây xuất hiện nhiều công trình xây dựng quy mô lớn. Tuy nhiên, với đặc điểm địa hình có độ chênh lệch lớn, mật độ xây dựng ngày càng tăng khiến nguy cơ sạt lở hiện hữu.
Công trình san gạt mặt bằng tại đường Đống Đa, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Cách đó không xa, một công trình khác đang xây dựng phía dưới các tòa nhà cao tầng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Một công trình xây dựng chông chênh trên đường Khe Sanh, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Dù trong hẻm sâu, nhưng do chênh lệch địa hình, công trình có nhiều tầng nằm ở tầng hầm, có 4 - 5 tầng trên mặt đất, mật độ xây dựng khá dày. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Đường Đặng Thái Thân, phường Xuân Hương - Đà Lạt đang trong giai đoạn khắc phục sạt lở. Đoạn đường này những năm qua thường xuyên xảy ra sụt lún, sạt lở uy hiếp khu chung cư Đặng Thái Thân phía trên. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Đây là một trong những tuyến đường có nhiều công trình xây dựng sâu về phía taluy âm. Để làm được các công trình này bắt buộc phải đào vào phần đồi sẵn có. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Hiện đơn vị thi công thực hiện cấm ô tô lưu thông qua đường Đặng Thái Thân để đảm bảo an toàn thi công. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Một công trình khác đang được xây dựng phần móng trên đường Nguyễn Trung Trực, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Khu vực này dù có độ chênh lệch độ cao lớn nhưng cũng đã ken đặc các công trình. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Mới đây, liên quan vụ việc sạt lở làm 2 người tử vong tại hẻm 180 đường Hùng Vương, phường Xuân Trường – Đà Lạt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, cảnh báo và cấm hoạt động tại các khu vực có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết đình chỉ thi công các công trình nằm trên sườn dốc, mái taluy có nguy cơ sạt trượt cao.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo SGGP, nhiều vị trí đang xây dựng tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sạt lở.
Người dân tại đường An Sơn, phường Xuân Hương - Đà Lạt phủ bạt ngọn đồi bị sạt lở sau những trận mưa lớn những ngày trước. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Cách đó không xa, một bờ taluy khác đã đổ sập do mưa lớn những ngày qua uy hiếp dãy nhà phía trên. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Những bờ taluy trở nên mong manh sau các đợt mưa lớn khi đất đã ngấm nhiều nước, một số khu vực đất bão hòa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện trên đường Đống Đa. Trước đó, năm 2023, tại khu vực này từng xảy ra sạt lở phía dưới chân đồi. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Bờ taluy cao trên đường Lê Hồng Phong, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Tại khu vực này vào năm 2020 từng xảy ra vụ sạt lở lớn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Dấu vết vụ sạt lở hiện vẫn còn sau 5 năm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Một vị trí đã được san gạt mặt bằng để xây dựng, uy hiếp công trình kế bên do phần đất đã được múc khỏi hiện trường. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Công nhân khắc phục vụ trí sạt lở trên đường vành đai Đà Lạt sau những đợt mưa lớn vừa qua. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Hoạt động đào đắp, đổ chất thải xảy ra phổ biến tại một số khu vực, những nơi này về lâu dài xuất hiện các công trình mới sẽ dẫn tới nguy cơ sạt lở cao. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Khu vực hẻm 180 đường Hùng Vương, phường Xuân Trường – Đà Lạt, nơi xảy ra vụ sạt lở hiện có nhiều công trình mới xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Khu vực trung tâm hành chính của tỉnh Lâm Đồng có mật độ xây dựng cao, các công trình xếp lớp qua các năm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
ĐOÀN KIÊN