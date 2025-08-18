Lâm Đồng: Chông chênh những công trình mùa mưa bão

Mới đây, liên quan vụ việc sạt lở làm 2 người tử vong tại hẻm 180 đường Hùng Vương, phường Xuân Trường – Đà Lạt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, cảnh báo và cấm hoạt động tại các khu vực có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết đình chỉ thi công các công trình nằm trên sườn dốc, mái taluy có nguy cơ sạt trượt cao.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo SGGP, nhiều vị trí đang xây dựng tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sạt lở.