Lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược

Tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (xã An Nhơn Tây), trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hương linh các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, đoàn thành tâm dâng lên vòng hoa tươi thắm, nén nhang thơm, dành một phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược là nơi ghi danh 45.639 người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đây cũng là ngôi đền tưởng niệm liệt sĩ lớn nhất tại TPHCM, được xây dựng ngay giữa lòng “tam giác sắt” trên mảnh đất địa đạo Củ Chi.
Tiếp đó, đoàn đến viếng, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi (xã An Nhơn Tây); Nghĩa trang Chính sách TPHCM (xã Phú Hòa Đông).
Tại các nghĩa trang, đoàn đại biểu dành phút mặc niệm thành kính tưởng nhớ công ơn to lớn của đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; nguyện tiếp tục học tập, cống hiến, chung sức, đồng lòng xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.