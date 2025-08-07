Làm mới, đổi con dấu cho các công đoàn cơ sở

Ngày 7-8, Tổ công tác quản lý địa bàn số 2 (Liên đoàn Lao động TPHCM) phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TPHCM thực hiện chương trình tiếp nhận tại chỗ hồ sơ đổi mộc dấu công đoàn cơ sở.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TPHCM tiếp nhận hồ sơ đổi mộc dấu của công đoàn cơ sở

Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TPHCM đã hướng dẫn cho gần 1.000 chủ tịch công đoàn cơ sở trên địa bàn các phường, cũng như trong các khu chế xuất, khu công nghiệp về quy trình thủ tục cấp mới, đổi con dấu đối với công đoàn cơ sở.

Các cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TPHCM cũng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp mới, đổi con dấu cho khoảng 800 công đoàn cơ sở đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Phạm Chí Tâm, chương trình đã đưa cán bộ xuống cơ sở nhằm giúp công đoàn cơ sở thuận tiện trong đi nộp hồ sơ, rút ngắn thời gian đi lại cũng như chờ đợi.

Chương trình đổi mộc dấu cho công đoàn cơ sở ngay địa phương nên tạo thuận tiện cho nhiều công đoàn cơ sở

Để giúp công đoàn cơ sở không bị sai sót, đi lại nhiều lần, Liên đoàn Lao động TPHCM đã hỗ trợ một số hồ sơ, quyết định bàn giao, tiếp nhận công đoàn cơ sở, để tạo thuận tiện cho các đơn vị khi đến giao dịch.

Liên đoàn Lao động TPHCM cũng cử cán bộ công đoàn cùng làm hồ sơ với Công an Thành phố để các thủ tục được nhanh chóng, thuận lợi.

Đại diện Công đoàn Công ty TNHH Photobank Việt Nam (Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận) đến làm hồ sơ, bà Phạm Thị Bé Năm, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết, nhờ có chương trình mà việc đổi con dấu của công đoàn công ty thuận tiện.

Cán bộ công an và cán bộ công đoàn hỗ trợ công đoàn cơ sở

“Dù là trong ngày làm việc nhưng công ty vẫn tạo điều kiện cho tôi đi nộp hồ sơ vì thấy địa điểm cán bộ xuống làm gần ngay khu chế xuất. Tôi cũng không mất nhiều thời gian đi lại cũng như chờ duyệt hồ sơ. Điều này quá thuận tiện”, bà Bé Năm chia sẻ.

Ông Phạm Chí Tâm cho biết, hiện Tổ công tác quản lý địa bàn số 2 đang quản lý hơn 4.770 công đoàn cơ sở, với hơn 310.000 công đoàn viên (tương đương địa bàn của 8 đơn vị trước đây).

