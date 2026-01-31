Lần thứ ba, Quy Nhơn được vinh danh "Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026”

Tối 30-1, tại Trung tâm Hội nghị NUSTAR (TP Cebu, Philippines), trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2026, Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tiếp tục được vinh danh là “Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026”.

Giải thưởng Du lịch ASEAN là hoạt động quan trọng nhất của ATF, nhằm tôn vinh các địa phương, đơn vị đáp ứng những tiêu chí nghiêm ngặt về phát triển du lịch bền vững, như quản lý môi trường, không gian xanh, xử lý chất thải, an toàn đô thị. Vượt qua quá trình thẩm định khắt khe, Quy Nhơn đã xuất sắc giành danh hiệu “Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026”, đánh dấu "lần thứ ba liên tiếp" được vinh danh danh hiệu này.

Đô thị Quy Nhơn vinh dự được nhận danh hiệu "Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026” lần thứ ba

Việc tiếp tục duy trì danh hiệu này không chỉ khẳng định uy tín và thương hiệu du lịch của Quy Nhơn mà còn minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của địa phương trong xây dựng môi trường sống và du lịch xanh, sạch, an toàn.

Năm 2026, tỉnh Gia Lai sẽ đăng cai tổ chức "Năm Du lịch Quốc gia". Trong chiến lược phát triển du lịch gắn kết giữa vùng núi và biển, việc Quy Nhơn giữ vững danh hiệu “Du lịch sạch ASEAN” được xem là yếu tố quan trọng, góp phần thu hút du khách quốc tế, nâng tầm chuỗi dịch vụ du lịch của địa phương và tạo sức lan tỏa cho các vùng lân cận.

Một góc đô thị Quy Nhơn phát triển xanh, hiện đại. Ảnh: DŨNG NHÂN

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn, cho biết, danh hiệu này là động lực để địa phương tiếp tục giữ vững các giá trị cốt lõi, phát huy tiềm năng, xây dựng Quy Nhơn ngày càng "xanh – sạch – đẹp".

Các lãnh đạo, đại diện tỉnh Gia Lai tại Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai khẳng định, việc Quy Nhơn lập “hat-trick” giải thưởng tại ATF 2026 thể hiện cam kết mạnh mẽ của Gia Lai đối với phát triển du lịch bền vững và sự sẵn sàng chào đón du khách quốc tế bằng môi trường du lịch thân thiện, chuyên nghiệp.

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, danh hiệu “Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026” được xem là nền tảng quan trọng để Gia Lai tự tin tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2026, qua đó khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch khu vực.

Đẩy mạnh quảng bá bản sắc Gia Lai ra thế giới Trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã trao đổi với đại diện Cục Du lịch các nước ASEAN và các cơ quan truyền thông quốc tế, trong đó có Kênh truyền hình CNN, nhằm mở rộng kết nối, định hướng truyền thông quảng bá du lịch Gia Lai và Năm Du lịch quốc gia Gia Lai 2026 ra thị trường quốc tế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch gặp gỡ, trao quà lưu niệm cho lãnh đạo Kênh truyền hình CNN Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch, giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương; đồng thời đề xuất các gói truyền thông trên CNN, góp phần quảng bá Gia Lai như điểm đến mới giàu tiềm năng của du lịch Việt Nam. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trân trọng mời đội ngũ CNN đến khảo sát thực tế tại địa phương, làm cơ sở xây dựng kế hoạch truyền thông chuyên sâu, hướng tới mục tiêu thu hút khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách khi đến Gia Lai.

SÔNG LOAN