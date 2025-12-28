Gia Lai mở rộng thu hút đầu tư trên nhiều lĩnh vực

Từ đầu năm 2025, lũy kế thu hút đầu tư của tỉnh Gia Lai đạt 180 dự án, với tổng vốn đăng ký, đầu tư hơn 158.367 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao (165 dự án). Đáng chú ý, dòng vốn FDI vào tỉnh tăng mạnh, đạt khoảng 1,4 tỷ USD, tương đương 35.684 tỷ đồng.

Những con số thực chất

Năm 2025, thu hút đầu tư của tỉnh Gia Lai được thể hiện bằng những con số thực chất, phản ánh rõ nỗ lực trong quan hệ và tư duy tiếp cận nhà đầu tư đúng đắn, hiệu quả của tỉnh.

Một góc đô thị Quy Nhơn nhìn từ cảng biển nước sâu Quy Nhơn. Ảnh: DŨNG NHÂN

Những “quả ngọt” từ các chương trình gặp gỡ, xúc tiến đầu tư sâu rộng trong nước và quốc tế từ những nhiệm kỳ trước đã dần được “gặt hái”.

Nổi bật, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Gia Lai 2025 (ngày 28-8-2025) đã ghi nhận 69 dự án, tổng vốn 119.700 tỷ đồng (hơn 4,6 tỷ USD) được trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết MOU. Trong đó, 27 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư với hơn 26.300 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư dự án siêu du thuyền, nghỉ dưỡng ở đầm Đề Gi

Dòng dự án đầu tư vào tỉnh Gia Lai có xu hướng chuyển dịch đa lĩnh vực hơn, bên cạnh vai trò chủ đạo của công nghiệp với 84 dự án, tổng vốn hơn 42.725 tỷ đồng còn có các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; khoa học công nghệ; thương mại - dịch vụ - du lịch và hạ tầng.

Cụ thể, có 44 dự án nông - lâm - thủy sản với tổng vốn 6.243 tỷ đồng; 25 dự án hạ tầng với tổng vốn 62.725 tỷ đồng; 22 dự án thương mại - dịch vụ - du lịch, tổng vốn 12.839 tỷ đồng và 5 dự án bất động sản, kinh tế đô thị với tổng vốn hơn 34.000 tỷ đồng. Các dự án lan tỏa rộng vào khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, gồm 42 dự án tại các khu kinh tế, khu công nghiệp; 41 dự án trong các cụm công nghiệp và 97 dự án ngoài khu.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai gặp gỡ nhà đầu tư ở Nhật Bản

Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai phân tích, sau chặng đường dài với nhiều biến động, xu thế thu hút đầu tư tại Việt Nam đã có những chuyển biến mạnh mẽ, theo hướng đa lĩnh vực và toàn cầu hóa. Ngay từ các nhiệm kỳ trước, tỉnh Bình Định cũ và nay là tỉnh Gia Lai đã xác định thúc đẩy nguồn lực FDI là động lực để địa phương thực sự “cất cánh”. Trong đó, việc định vị, lựa chọn đúng lĩnh vực, dự án và thị trường tiềm năng giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Dự án đô thị, nghỉ dưỡng hiện đại ven biển Gia Lai đã hoàn thành

“Đối với Gia Lai, tỉnh ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên nhằm tạo giá trị gia tăng. Song song với thu hút các dự án quy mô lớn, tiềm năng, tỉnh cũng chú trọng thu hút các nhà đầu tư vừa và nhỏ nhưng có công nghệ, đến từ các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, châu Âu…”, ông Nguyễn Bay chia sẻ.

Vừa qua, ngày 28-11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đại diện các nhà đầu tư, tỷ phú đến từ Thụy Sĩ, Monaco, Panama đã chứng kiến, trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng tại đầm Đề Gi, tổng diện tích 572ha, tổng vốn 8.500 tỷ đồng. Đây là 3 dự án khởi đầu cho hàng loạt dự án động lực nhằm giúp thay đổi hoàn toàn bộ mặt, diện mạo phát triển ở không gian kinh tế - xã hội phía Đông Bắc tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc kỳ vọng, các dự án sẽ trở thành những dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, góp phần định vị Gia Lai trên bản đồ du lịch cao cấp, thu hút giới “siêu giàu”, các nhân vật hoàng gia, chính trị gia và nghệ sĩ quốc tế.

Tỉnh Gia Lai đang tập trung phát triển vùng Phù Mỹ Đông thành cực phát triển mới tỉnh, kết hợp bến cảng nước sâu Phù Mỹ

Không ngừng phát triển hạ tầng

Trong năm 2025, tỉnh Gia Lai ghi dấu ấn với những nỗ lực đột phá về hạ tầng mà các nhiệm kỳ trước đã tạo nền tảng. Tỉnh tiếp tục khánh thành, khởi công hàng loạt dự án đường kết nối ven biển, các trục kết nối vùng động lực quan trọng.

Vừa qua, tỉnh đồng loạt khởi công, khánh thành 10 dự án, công trình với tổng vốn đầu tư trên 60.100 tỷ đồng. Trong đó, nhiều dự án hạ tầng, công nghệ, năng lượng tái tạo được triển khai, kỳ vọng đưa Gia Lai bước sang giai đoạn phát triển mới, bền vững hơn.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, trong 10 dự án vừa khởi công, khánh thành có nhiều dự án hạ tầng giao thông mang ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển toàn diện tỉnh.

Nổi bật là dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, tổng vốn 43.734 tỷ đồng (dự án thành phần 1 và 3); tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc – Nam đến Khu công nghiệp Phù Mỹ (2.115 tỷ đồng); tuyến đường nối quốc lộ 1A với đường ven biển ĐT 639 (1.432 tỷ đồng). Ngoài ra, tỉnh cũng khởi công Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI (613 tỷ đồng) và khánh thành Nhà máy điện sinh khối An Khê giai đoạn 1, vốn trên 1.900 tỷ đồng.

“Đường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku là dự án được người dân, doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh đặc biệt mong đợi, giúp rút ngắn cự ly, giảm trở ngại đèo núi khu vực đèo An Khê, tăng cường kết nối Tây Nguyên với Nam Trung bộ. Dự án mở ra cơ hội thúc đẩy giao thương, khai thác hiệu quả hành lang kinh tế Đông – Tây từ Lào, Campuchia qua Tây Nguyên xuống cảng biển nước sâu Quy Nhơn”, ông Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết.

Phối cảnh dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vừa mới được khởi công

Trước đó, giữa tháng 8-2025, Gia Lai đồng loạt khởi công nhiều dự án hạ tầng quan trọng, trong đó có dự án đầu tư đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát, tổng vốn 3.246 tỷ đồng. Dịp này, tỉnh cũng khởi công dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ, giai đoạn 1, tổng vốn 4.500 tỷ đồng. Khu công nghiệp Phù Mỹ được quy hoạch phát triển gắn với bến cảng Phù Mỹ (6.000 tỷ đồng, dự kiến sắp khởi công).

Đột phá từ cải thiện môi trường đầu tư Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, bên cạnh thu hút nguồn lực trong nước, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài, xác định đây là nguồn lực quan trọng tạo đột phá tăng trưởng. Tới đây, tỉnh tiếp tục đa dạng hóa hoạt động quảng bá, mời gọi đầu tư; tập trung thu hút vào 5 lĩnh vực trụ cột gồm: công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng và logistics, kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao đổi với báo chí trước đó về định hướng phát triển tỉnh trong giai đoạn tới Để thu hút nguồn lực đầu tư hiệu quả, Gia Lai sẽ tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, chất lượng; đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; cải thiện mối quan hệ giữa chính quyền với nhà đầu tư, doanh nghiệp.

NGỌC OAI