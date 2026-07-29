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“Chuyến xe yêu thương” của tuổi trẻ TPHCM về với Vĩnh Long

SGGPO

Ngày 29-7, Đoàn Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM phối hợp Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM, Đoàn Thanh niên Báo Sài Gòn Giải Phóng, tổ chức Chương trình “Chuyến xe yêu thương” và Ngày hội cao điểm “Hưởng ứng chuyển đổi số - Chuyển động xanh” tại Trường THCS An Hiệp (xã An Hiệp, tỉnh Vĩnh Long).

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Đoàn trao bảng tượng trưng các công trình thanh niên cho đại diện địa phương. Ảnh: THU TRANG

Chương trình nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2026, với các hoạt động vì an sinh xã hội với phương châm “Thanh niên công nhân Thành phố lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”.

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Đoàn trao học bổng cho học sinh khó khăn. Ảnh: THU TRANG

Đoàn đã trao tặng 10 bộ máy vi tính trong chương trình “Tri thức mới” trị giá 100 triệu đồng, 2 công trình Đường cờ Tổ quốc trị giá 9 triệu đồng, 1 tuyến đường xanh trị giá 4 triệu đồng, 50 bao xi măng trị giá 6 triệu đồng, 40 phần quà nhu yếu phẩm dành cho người dân khó khăn trị giá 20 triệu đồng, 15 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi… Tổng trị giá kinh phí hỗ trợ gần 170 triệu đồng.

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Đoàn trao quà cho người dân khó khăn. Ảnh: THU TRANG

Bên cạnh đó, đoàn còn tổ chức chuyên đề “Không tiền mặt - Dễ hay khó”; Gian hàng Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

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Gian hàng trò chơi thiếu nhi tại chương trình. Ảnh: THU TRANG

Đồng chí Đặng Văn Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Hiệp, bày tỏ cảm kích đối với sự đồng hành của tuổi trẻ TPHCM, các đơn vị tài trợ trong bối cảnh địa phương đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới. Đây là nguồn động lực quan trọng giúp xã cải thiện an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân vùng sâu...

Đồng chí Hồ Trần Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn, Bí thư Đoàn Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM chia sẻ: “Mỗi hành trình đi qua trong Chiến dịch Tình nguyện hè năm nay đều để lại những dấu ấn đẹp. Chương trình "Chuyến xe yêu thương" và ngày hội cao điểm tại Vĩnh Long không chỉ mang đến những công trình, phần quà ý nghĩa mà còn là dịp để kết nối những tấm lòng, lan tỏa tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ”.

TIỂU TÂN - THU TRANG

Từ khóa

Chiến dịch Tình nguyện hè 2026 Đoàn Liên hiệp HTX TM TPHCM Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đoàn Báo Sài Gòn Giải phóng Chương trình “Chuyến xe yêu thương” Ngày hội cao điểm “Hưởng ứng chuyển đổi số - Chuyển động xanh” Trường THCS An Hiệp xã An Hiệp tỉnh Vĩnh Long

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