Hành trình theo chân Bác: Chung tay xây dựng Côn Đảo xanh

Ngày 30-7, tiếp tục “Hành trình theo chân Bác” năm 2026, Đoàn đại biểu Đảng ủy UBND TPHCM tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa tại đặc khu Côn Đảo, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên.

Thực hiện: NGÔ BÌNH

Đoàn đến dâng hương tại Di tích Chuồng Bò và Cầu Ma Thiên Lãnh - những địa danh ghi dấu tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước bị giam cầm tại Côn Đảo. Hoạt động giúp các đại biểu hiểu sâu sắc hơn về những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, qua đó tiếp tục bồi đắp truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Đoàn dâng hương tại Di tích Chuồng Bò

Tiếp đó, đoàn đến thăm, làm việc với Đảng ủy Vườn Quốc gia Côn Đảo; trao quà đến lực lượng kiểm lâm; phát động và tổ chức trồng cây xanh tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Các đại biểu được nghe giới thiệu về công tác bảo tồn hệ sinh thái rừng, biển và tham gia các hoạt động hưởng ứng phong trào xây dựng Côn Đảo xanh, góp phần bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Đại biểu tìm hiểu các loài động thực vật tại Vườn Quốc gia Côn Đảo

Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM, trưởng đoàn công tác cho biết, thông qua chuỗi hoạt động, các đại biểu được trải nghiệm, tìm hiểu những giá trị đặc biệt của Vườn Quốc gia Côn Đảo, lan tỏa tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc gìn giữ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Trước đó, từ sáng sớm, các đại biểu tham gia thả rùa con về biển tại bãi Đầm Trầu. Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần bảo tồn các loài động vật hoang dã quý hiếm, bảo vệ hệ sinh thái biển và nâng cao nhận thức về trách nhiệm gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, môi trường. Tại đặc khu Côn Đảo, rùa biển sinh sản từ khoảng tháng 5 đến tháng 12 hằng năm. Sau khi rùa mẹ làm tổ, đẻ trứng, lực lượng chức năng sẽ di dời trứng rùa đến nơi an toàn, tránh mối nguy từ các loài săn mồi, triều cường, xói lở. Trứng rùa được theo dõi, bảo vệ đến khi nở và rùa con sẽ được đưa trở lại đại dương. Các đại biểu thả rùa con về biển

>> Một số hình ảnh các hoạt động của đoàn đại biểu tại đặc khu Côn Đảo:

Đoàn chụp hình lưu niệm tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo

Đại biểu trồng cây xanh tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Trường Giang trao quà lưu niệm đến Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Trường Giang trao quà đến lực lượng kiểm lâm

Đoàn nghe thuyết minh về Di tích Chuồng Bò

Đoàn dâng hương tại Cầu Ma Thiên Lãnh

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