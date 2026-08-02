Kết nối, sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng

Với chủ đề “Nexus Camp - All roads lead to Rome”, Festival Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 12 diễn ra từ ngày 28 đến 30-8 tại Rome (Italy), quy tụ 100-120 sinh viên, nghiên cứu sinh, trí thức trẻ Việt Nam từ nhiều nước châu Âu.

Sự kiện là diễn đàn đề xuất sáng kiến, kết nối kinh nghiệm phát triển của châu Âu với nhu cầu phát triển bền vững của Việt Nam.

Chương trình do Hội Sinh viên Việt Nam tại Italy (ASVI) đăng cai tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, cùng sự đồng hành của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu, Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu (VYSEF) và các Đại sứ quán Việt Nam, hội, đoàn người Việt tại nhiều quốc gia châu Âu.

Sinh viên Việt Nam tham gia một hoạt động văn hóa tại Italy (ẢNH: BTC CUNG CẤP)

Chị Vũ Thị Bích Diệp, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Italy, đại diện đơn vị đăng cai Festival Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 12, cho biết Italy là cái nôi của nền văn minh La Mã và phong trào Phục hưng.

Việc tổ chức tại Link Campus University nhằm đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với môi trường học thuật quốc tế; đồng thời giới thiệu tinh thần hội nhập, năng lực tổ chức của thanh niên, sinh viên Việt Nam tới các trường đại học, tổ chức thanh niên và cộng đồng bản địa.

Trong không gian giao thoa giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa La Mã - Phục hưng, với chủ đề “Nexus Camp - Mọi ngả đường đều tới Rome”, Festival gồm: lễ khai mạc, hội thảo khoa học - công nghệ, hoạt động kết nối, tham quan di sản Rome và lễ bế mạc.

Điểm nhấn là cuộc thi Pitch Competition bằng tiếng Anh, nơi các đội nghiên cứu kinh nghiệm châu Âu và đề xuất giải pháp cho 5 vấn đề đô thị của Việt Nam: giảm ùn tắc giao thông trong điều kiện quỹ đất hạn chế; quy hoạch và phát triển hệ thống giao thông tĩnh; xử lý ngập úng đô thị; kiểm soát ô nhiễm môi trường; xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, bền vững.

Thông qua nghiên cứu tình huống, làm việc nhóm và thuyết trình tiếng Anh, Ban tổ chức hy vọng cuộc thi góp phần nâng cao tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn, kỹ năng hội nhập quốc tế và kết nối kinh nghiệm phát triển của châu Âu với nhu cầu phát triển bền vững của Việt Nam.

Ngay trong lần đầu đăng cai tổ chức tại Rome, ASVI đặc biệt ưu tiên mở rộng kết nối với xã hội sở tại thông qua những hoạt động học thuật và giao lưu văn hóa có sự tham gia của các diễn giả uy tín từ Việt Nam, Italy và nhiều quốc gia châu Âu.

Đơn vị chủ nhà đang triển khai chiến dịch truyền thông sâu rộng cho sự kiện này trên các nền tảng mạng xã hội, website, những kênh hợp tác với trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức thanh niên của nước Italy.

Câu nói truyền cảm hứng “Mọi ngả đường đều tới Rome” còn mang nhiều ý nghĩa thực tiễn hơn thế, bởi Festival lần này cũng sẽ tạo đà để thúc đẩy các chương trình hợp tác thường xuyên hơn với Link Campus University cùng các trường đại học lớn khác ở Italy như: Sapienza University of Rome, LUISS University hay Bocconi University... thông qua workshop, hội thảo, dự án nghiên cứu chung và các hoạt động trao đổi sinh viên mang tính dài hạn.

“Festival sẽ mở ra các cơ hội hợp tác học thuật, văn hóa và kết nối cộng đồng Việt Nam - Italy - châu Âu. Và từ Festival lần này, Hội Sinh viên Việt Nam tại Italy sẽ xây dựng mạng lưới sinh viên như một kênh ngoại giao nhân dân lâu dài, phát huy lợi thế của du học sinh trong việc sử dụng ngoại ngữ, trải nghiệm văn hóa sở tại và trở thành cầu nối tự nhiên, vừa giới thiệu giá trị văn hóa Việt Nam, vừa góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa hai cộng đồng”, chị Vũ Thị Bích Diệp kỳ vọng.

LÂM VĂN