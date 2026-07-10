Lan tỏa lối sống xanh từ mỗi gia đình

Ngày 10-7, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) tổ chức chương trình “Hạnh phúc xanh - Vì một tương lai xanh”.

Các gia đình tham gia cuộc thi "Hạnh phúc xanh". Ảnh: MINH HẢI

Bên cạnh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng Hành động vì môi trường, chương trình còn tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, khuyến khích các thế hệ cùng đồng hành xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi “Hạnh phúc xanh”, nơi các gia đình cùng tranh tài qua ba vòng thi mang tính trải nghiệm, sáng tạo và thực tiễn.

Chương trình còn có các gian hàng tương tác như đổi rác lấy quà, trưng bày sản phẩm xanh, tái chế, trò chơi giáo dục môi trường…

MINH HẢI